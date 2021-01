ŽENA OD SULTANA OTKRILA RAZLOGE ZBOG KOJIH VIŠE NEMA DEČKA: Pa priznala da su joj za ulazak u Zadrugu nudili ogroman novac!

Pevačica Tijana Milentijević, u javnosti predstavljena kao Tijana eM, u žižu interesovanja došla je zbog svoje pesme "Žena od sultana". Ona je imala priliku da odgovori na mnoga pitanja koja zanimaju javnost.

foto: ATA images

Da li je tačno da ste 2012. godine tokom učešća u emsiji "Ja imam talenat" proplakali zbog komentara žirija?

- Da. Tad sam bila jako mlada, teško mi je palo što sam se prvi put srela sa neuspehom. Sa 11 godina sam počela da pevam. To mi je bio prvi šok da me neko iskritikuje i da mi kaže da nije dobro to što ja radim, ali kasnije me to navelo da još više vežbam - rekla je Tijana, a njen odgovor bio je istinit.

Da li ste uradili neku estestku korekciju na svom telu?

- Da. Mnogi me zbog toga osuđuju, ali ja se ne obaziram. To su grude, ja sam zbog toga srećnija, nema veze sa karijerom. I mala korekcija usana - i ovaj pevačicin odgovor bio je istina.

Da li vam veće grudi smetaju? Možete da spavate na stomaku?

- Ne smetaju. Mogu, zašto ne bih mogla, kao beba - govorila je pevačica, a odgovor je prepoznat kao istina.

Da li vam je žao što 2014. godine niste pobedili u takmičenju za "Zvezde Granda"?

- Ne - kratko je odgovorila pevačica, ali je ovog puta slagala, da bi potom obrazložila: Možda mi je bilo krivo, što nisam stigla do top 3.

Da li je tačno da su vam nudili ogromne svote novca da uđete u "Zadrugu 4"?

- Da, ali ne bih o tome preterano pričala, niti o cifri. Ne vidim sebe tu, previše sam razmažena za tako nešto - i ovog puta bila je iskrena Tijana.

foto: Printscreen/Instagram

Da li ste u emotivnoj vezi?

- Ne, nisam - rekla je pevačica, a odgovor je bio istinit.

Da li je tačno da vaši partneri bili ljubomorni što se bavite pevanjem?

- Ne. Bar ja mislim da ne. Možda i jesu bili, meni to nije tako izgledalo - rekla je Tijana, a odgovor je bio istinit.

Da li su vaše emotivne veze propadale zbog vašeg posla?

- Ne - rekla je pevačica, a odgovor je bio lažan, pa je Tijana dodala: Moguće, sve ima uticaja, imam previše svakodnevih obaveza. Moguće je da je to partnerima smetalo, možda je postojala mala doza ljubomore. Nije svejedno i nije lako biti sa nekim ko se bavi ovim poslom, morate proći kroz svašta uz mene, ili uz bilo koga ko se bavi javnim poslom. Moguće je da su se veze završile iz tog razloga, ali ne samo zbog tog.

foto: Printscreen/RedTV

