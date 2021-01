ŠTA BIH JA BEZ SLAĐE?! Đani otkrio sa čim se bori njegova žena, kako se slaže sa SNAJKOM i šta želi drugom SINU!

Radiša Trajković Đani nedavno je postao deda, a na društvenim mrežama mnogi fanovi već procenjuju da unuk Nikola liči na njega.

Pevač je to i potvrdio, pa progovorio o svojoj privatnosti.

"Unuk je lep na dedu, svi kažu isti deda. Ako bude hteo da bude pevač, biću tu da ga podržim! Uživamo i baš smo lepo proveli ove praznike kod kuće", kaže Đani i dodaje da su snaja i sin odgovorni roditelji.

"Nina i Miloš ne žive sa nama. Imaju svoj stan. Snajka je super, brižna je i divna majka, oboje vode dosta računa o bebi. Slađa i ja im pomažemo oko čuvanja našeg unuka, kao i njeni roditelji koji dolaze svake druge nedelje iz Kragujevca u Beograd. Nemamo dadilju", kaže novopečeni deda i otkriva jednu anegdotu sa proslave Božića.

"Moram da vam ispričam da je za Božić paru iz česnice izvukao unuk! On je stavio ruku i zapalo se da je pogodio pravi deo pogače, znači biće kockar na dedu. Samo da ne povuče 'cuclu' na mene", kaže Đani aludirajući na to što voli da popije.

"Voleo bih i da ovaj moj drugi sin Marko ove godine postane tata. On je u dugoj i ozbiljnoj vezi, ali to je sve do njega, ako i on bude odlučio da se ženi mlad, neka bude tako kako hoće", kaže Đani, a potom otkriva da ima zakazane nastupe u Americi krajem ove godine.

Đani često ističe da on ne bi bio toliko uspešan i srećan u životu da nije za suprugu odabrao baš Slađu, koja je u proteklom periodu imala manjih zdravstvenih problema sa vratom.

"Slađa je bila na magnetnoj rezonanci zbog problema sa vratom, ali sad je dobro. Šta bih ja bez nje", rekao je Đani.

Pevač Radiša Trajković ističe da se, kako on kaže, tačno zna ko su velike zvezde, a ko ne, te on lično voli da peva pesme pokojnih kolega koji su ostavili veliki trag.

"Na nastupima rado pevam Sinanove, Šabanove i Džejove pesme. Oni su bili velike zvezde i to se zna, njihova muzika nikad neće umreti", rekao je Đani.

