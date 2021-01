VIKI NOSI DEKOLTE OD 1.000.000 $! Pevačica se snimila odozgo, nećete prestati da joj gledate u BUJNE GRUDI i to PRIRODNE! (VIDEO)

Viki Miljković doterala se za jedno snimanje, pa napravila video koji je posebno oduševio jači pol.

Viki je pozirala za Instagram, a u jednom trenutku joj se plavi sako pomerio, pa se moglo videti da Viki savršeno održava svoju liniju, obzirom da u moru silikonskih grudi, ona ipak ima prirodne.

foto: Printscreen/Premijera

Viki je oduševila svoje fanove svojim izgledom, pa i snimkom odozgo, gde se vidi njen dekolte.

Podsetimo, Viki Miljković otkrila je da ne postoji uspešan čovek koji makar jednom nije bio na dnu.

foto: Printscreen/Instagram

"Ne postoji uspešan čovek koji makar jednom nije bankrotirao. Svi smo mi u životu imali manje-više teške probleme, uspone i padove, ja sam toliko stvari preturila preko svojih leđa, ali to se na mom licu nije videlo, to niko nije mogao da prepozna. Da li mi ruže cvetaju, ili sam na podu, kobeljam se, ali kad god ustanem budem pozitivna, i zato me Bog nagradi. Svi smo dolazili u tu situaciju, samo što se o tome ne zna niti treba pričati, glavu gore, ustaneš i ideš još bolje", istakla je Viki u jednoj emisiji.

