SLAĐA TRAJKOVIĆ NAKON MOŽDANOG UDARA ZA KURIR! Đanijeva supruga uplašena: Sreća moja pa nemam posledice!

Supruga pevača Radiše Trajkovića Đanij, Slađana Trajković, je doživela moždani udar, a sada se oglasila za Kurir, pa otkrila kako se oseća.

Naime, Slađa je otkrila da se ti udari ponavljaju i da je to plaši:

"Zabolela me glava, pa vrat, a ja mislila da je od promaje, pa sam otišla kod lekara uradila sam magnet kičme i vrata. Rekli su mi da imam spondilozu i diskus. Ništa nisam prepustila slučaju, pa sam zakazala fizioterpeuta. Međutim, nakon analiza, zove me lekar da uradimo dodatne analize. Uradili su mi magnet glave i rekli da sam imala blagi šlog. Posle sam otišla na neurohirurgiju. Sreća moja da je šlog udario na neko mesto da nije ostavio posledice. Možda i jesam osetila, a da nisam osetila posledice. Uzeli su i analize, čekam terapiju, šta je tu, eto misliš korona korona, kad ono nešto treće. Kažu lekari da se ponavljaju ti udari, pa me malo to plaši, ali nadam se da će sve biti u redu", rekla je Slađa za Kurir.

