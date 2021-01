IZVREĐA TE, PA POŠALJE NA UMIVANJE! Milan Raonić upisao Mikinu školu glume sa 6 godina, pobegao posle godinu dana: BILO JE SUZA!

Nakon šokantnog, potresnog svedočenja glumice Milene Radulović, koja je posle mnogo godina zajedno sa još 5 glumica prijavila prijavila učitelja glume Miroslava Miku Aleksića za silovanje, digla se ogromna prašina u domaćoj javnosti. Milenin korak ohrabrio je i njenu koleginicu Ivu Ilinčić, koja je takođe prijavila Antića za seksualno uznemiravanje.

Sada se oglasio i novinar Pink televizije Milan Raonić, koji je Mikinu školu glume upisao kada je imao samo šest godina. Kako sam ističe, istu je napustio već posle godinu dana zbog toga što je učitelj bio prestrog.

"Kada nešto zgrešiš ili, eto, na primer, ne napišeš domaći, onda te tako pred našom grupom polaznika malo izvređa, na neki način spusti i kaže:"Ajde sad na umivanje". To je bio svojevrsan odlazak u ćošak. Bilo je suza...", prisetio se Raonić.

Podsetimo, Milena Radulović je u potresnoj ispovesti istakla da je imala samo 17 godina kada ju je on silovao.

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - rekla je Milena Radulović pa dodala:

- Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra deca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, devojčice su dolazile u suknjama, dečaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: „Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode”. Postojala su jasna pravila - kaže Milena Radulović za Blic.

