MARIJA BULAT 8 DANA BILA U RIJALITIJU, IZBAČENA, PA TEK SAD RAZVEZALA JEZIK: Pevačeva žena priznala koga ne smatra MUŠKARCEM!

Marija Bulat pre samo nekoliko dana napustila je rijaliti, posle samo osam provedenih dana u Beloj kući.

Ona je tom prilikom otkrila da Marko Bulat, njen suprug, nije i njen omiljeni pevač.

"Moj omiljeni pevač je Ljuba Aličić. Marko je moje omiljeno biće, a Ljuba Aličić omiljni pevač", istakla je Marija.

Potom su je voditelji ubacili u vatru, pitavši ko je po njenom mišljenju najmanje muško u ''Zadruzi'' trenutno, na šta je ona imala interesantan odgovor.

"Marko Đedović je najmanje muškarac u ''Zadruzi''. Neca hoće da pomogne, prvi dan mi se ponudio oko stvari. Ja nemam ništa protiv Marka, ali on otvoreno tvrdi da nikome neće ništa da pomogne. Psuje ljudima porodicu i decu, nema empatiju prema ljudima. On to otvoreno govori, ja to poštujem, za taj format", iskreno je odgovorila ona u emisiji ''Pitam za druga''.

