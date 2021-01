BILA SAM SPREMNA DA NE USTAJEM IZ KREVETA 20 DANA: Jakovljevićeva priznala zbog čega ide na ESTETSKE KOREKCIJE! To ništa NE BOLI!

Dušica Jakovljević, nikada nije krila koje je korekcije radila na svom licu.

Kao i mnoge javne ličnostim voditeljka je u poslednje vreme je na meti komentara korisnika društvenih mreža zbog promena svog fizičkog izgleda i danas popularnih kolažnih fotografija "pre i posle".

"Ja se jesam promenila, ali moje telo se menjalo, moje lice, kilaža i to se nekako drugačije raspoređivalo. Ja nemam 25 godina, ali imam energiju kao da imam 24, tako da zašto ne bih uradila nešto na sebi što ja želim? Sa druge strane, ja sam promenila svoj osmeh, tačnije uradila sam zube jer sam smatrala da to može još savršenije da bude...", pričala je ona, pa dodala:

"Smatram da je to vođenje računa o sebi, da ja sebi budem prijatnija, lepša, pa i da probam nešto što mi se ne svidi, ali sve to prođe za koji mesec. Isprobavala sam razne te metode, sada to što ja koristim botoks, hijaluronom uvećam svoja usta, meni je to toliko nešto... Ja prosto pokažem ljudima to, da vide da to ne boli."

Voditeljka je ranije otkrila da se brzo oporavila od operacije uvećanja grudi.

"Bila sam spremna na jako velike bolove. Čak i na to da 20 dana neću moći da ustajem iz kreveta. Bila sam spremna na tolike bolove da sam zapravo kada se operacija završila pomislila pa nije to uopšte toliko jaka bol kao što su svi pričali. Svi smo to prihvatili kao laganu operaciju. U ponedeljak sam operisana, a već u subotu sam zacrtala sebi cilj da radim emisiju. Mnogi su govorili da je nemoguće, ali sam uspela", rekla je voditeljka.

