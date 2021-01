PRVA LJUBAV BILA JE MAŠA, A SA LUNOM SMEŠNA VEZA: Veljko iskreno o VEZAMA pre Bogdane! Arkanov drug vratio ga na PRAVI PUT!

Veljko Ražnatović odlučio je da progovori o svojoj najvećoj boli - ubistvu oca Željka Ražnatovića Arkana.

Mladi bokser je otvorio dušu i ispričao sve o detinjstvu, odrastanju bez jednog roditelja, supruzi Bogdani, sinu Željku, majci Ceci, ali i o njenom novom dečku.

Veljko smatra da je došlo vreme da se njegova majka zaljubi i ponovo uda.

"Stvarno sam srećan što je našla nekog! Prihvatio sam tog čoveka, jer uvek poštujem njen izbor. Najbitnije mi je da on moju majku poštuje i voli", rekao je on.

Arkanovom i Cecinom nasledniku najteže pada što oca gotovo i da nije zapamtio, jer je ubijen kada je on imao samo četiri godine, 15. januara 2000. godine.

"Stalno sam pitao gde mi je tata, a mama i tetka nisu htele da me lažu, pa su mi priznale da je mrtav. To je bio šok za mene. To je šok za svako dete... Sreća pa sam bio baš mali. Ne želim da pričam o tome, to su teške teme, samo mi znamo kako nam je bilo. Ne mogu više ni da razmišljam o nefer stvarima koje su mi se dogodile. Sada je na meni da pružim sve svom detetu, da nastavim život dalje", priča Ražnatović.

Veljko je progovorio i o svojim bivšim devojkama Maši Terzić i Luni Đogani:

"Jedina ozbiljna veza mi je bila sa Mašom, trajala je četiri godine. To je bila prva velika ljubav, ali smo bili deca, nismo bili zreli... Sa Lunom sam bio u nekoj smešnoj vezi. U stvari, to nije ni bila veza, bili smo u vrtiću. Mislim da smo imali šest godina. Kao klinci smo bili zaljubljeni jedno u drugo. Čuo sam da je trudna i želim joj svu sreću, da se uda i da ima što više dece."

Detinjstvo mu je, pored smrti oca, obeležilo i hapšenje majke Svetlane. Ubistvo oca niko od njega nije krio, ali hapšenje majke jesu:

"Dok je mama bila u zatvoru, ja sam mislio da je u Americi. Anastasiji i meni su pričali da je otišla na turneju i ja sam verovao u to. Bio sam dete, išao sam u školu i čekao da se majka vrati, a oni su govorili da će uskoro. Niko od dece me nije zadirkivao, bili smo svi mali, pa o tome nismo ni razmišljali", rekao je Ražnatović.

Turbulentni događaji iz tog perioda uticali su na Veljka, pa je tokom školovanja bio problematičan. Zbog toga je često dobijao batine od mame. Ceca je rešila da ga upiše u privatnu britansku školu, koju su tada uglavom pohađala samo deca diplomata.

"Nikad mi u školi nisu gledali kroz prste jer su mi predavali britanski profesori, koji nisu ni znali ko su moji roditelji. Bio sam dobar đak, istoriju sam obožavao, ali matematiku i hemiju niko nije mogao da me natera da naučim. Ipak, moj karakter je sve to bacao u drugi plan. Nastavnici su bili šokirani koliko sam bio nemiran. Pitali su mamu šta je sa mnom. Bio sam nemoguć! Stalno sam pravio neke gluposti, bio sam tvrdoglav, tukao sam se, ma haos. Od mame sam dobijao dobre batine jer sam svaki dan pravio neke smicalice po školi. Kada bi mi nastavnik kazao da uradim nešto, ja bih mu odbrusio: "Neću, ne zanima me to." Odmah su mi pretili da će zvati Svetlanu. Čim bi je pozvali, ja bih glumio da me to ne zanima, iako sam znao da ću, kada odem kući, odmah dobiti batine. Bio sam baš tvrdoglav. Kakve sam sve gluposti pravio, mama je trebalo više da me bije. Često joj sada to kažem. Ne treba sada da pričam kakve probleme sam pravio majci, jer sam ipak otac jednog malog deteta koje ne treba sutra, kada poraste, da čita gluposti o svom ocu. Jednostavno, bio sam na svoju ruku, ali sada sam se smirio, oženio i ne pravim greške", istakao je Veljko.

Ražnatović je oduševljen Anastasijinim dečkom Đorđem Kuljićem.

"Tasa je odrasla devojka, ima svoj život, odgovorna je i ja je podržavam u svemu. Moj zet Đorđe je legenda! Biću srećan ako se uda za njega i rodi mu dete", istakao je on.

Uz Cecu je u tom periodu bio jedan Arkanov prijatelj, koji joj je pomogao da Veljka vrati na pravi put. Mlađani Ražnatović ne želi da otkriva njegovo ime, ali naglašava da mu je zahvalan na svemu i da je taj čovek i dalje uz njega i njegovu porodicu.

"Mama me je stalno kažnjavala, nije mi dala da izlazim iz kuće, ali kada nije znala šta više sa mnom da radi, našao joj se jedan naš kućni prijatelj. Ime ne želim da otkrivam. Zbog njega sam imao očinsku figuru u životu, iako nisam imao tatu. Mnogo ga poštujem! Plašio sam ga se više od majke. I danas je tako. On je jedini prijatelj mog oca, koji je bio do samog kraja uz njega i koji je sve vreme uz nas. Gleda me kao da sam mu sin, ne odvaja me od svoje dece. Trudi se da mi pomogne kad god mi treba, kao i da me posavetuje. Slušam ga sve šta kaže, nema raspravljanja. A kada mi majka nešto kaže, sa njom se raspravljam i uradim po svom. Svi smo mnogo zahvalni tatinom prijatelju. Ipak, mog oca niko ne može da zameni...", rekao je Veljko.

Za razliku od Veljka, njegova sestra Anastasija je uvek bila fina i poslušna devojčica.

"O Anastasiji nisu morali da brinu kao o meni. Ja sam bio katastrofa, a ona je bila dobrica. Voleo sam da je čuvam, pa niko nije smeo ništa da joj kaže ili da joj priđe. Birao sam ko će joj biti drugarica, a ko drug. U osnovnoj školi sam zabranjivao deci da se druže sa njom. Da sam ja imao starijeg brata kao što ona ima mene, bilo bi mi mnogo lakše u životu. Osećao sam odgovornost za celu porodicu, a za sestru posebno, jer smo ostali rano bez oca. Ali sada shvatam da kao klinac ništa nisam mogao da znam, da sam previše brinuo za nju, pa sam joj zato svašta zabranjivao. Možda mi je to tada zamerala, ali sada je svesna da sam sve radio za njeno dobro. I evo, izrasla je u divnu devojku", priznaje Ražnatović.

Veljko je oduvek bio šarmer, baš kao i njegov pokojni otac, pa je rano počeo da se zanima za devojčice:

"Prvi put sam se zaljubio čim sam krenuo u školu. I prvi s*ks sam imao baš rano, sa 12-13 godina. Stalno su se neke devojčice motale oko mene, valjda sam im bio sladak, a ja sam to koristio. Kada sam prvi put spavao sa devojkom, odmah sam o tome pričao sa majkom i tetkom Lidijom, jer imamo drugarski odnos. One su uvek bile tu da me saslušaju. Kome ću da pričam ako ne njima. One su mlade i sve su razumele što se tiče tih muško-ženskih odnosa. Uvek su me lepo savetovale. Mada, tetku sam više slušao nego majku", rekao je Veljko.

Ražnatović ima na grudima istetovirano ime svoje tetke. Često ističe da mu je ona druga majka.

"Ja imam dve majke: moju biološku Svetlanu i Lidiju. One sve o meni znaju. Dogodi se da se ne složimo oko nečega, pa se i posvađamo, ali živi smo ljudi, to je normalno. Svađam se ja sa svima, ali to je normalno. Mi smo porodica, pa imamo sukob mišljenja. To nisu velike svađe da posle ne razgovaramo, već se samo oko nekih tema ne slažemo", rekao je on.

Nakon burnog tinejdžerskog doba, Veljko je odlučio da se skloni iz Beograda. Otišao je da studira u Republici Srpskoj:

"U Banjaluci sam završio Fakultet za poslovnu ekonomiju. Nisam ja za to, ali sam hteo da pokažem da mogu. Mene ekonomija ne zanima, nikad ne bih mogao da zamislim sebe u odelu, kao bankara. Ma, poludeo bih sigurno! Ali da bih mogao da se posvetim boksu, Svetlana je rekla da moram da završim fakultet i ja sam to uradio. Mislim da je dobro što nas je majka usmeravala da budemo obrazovani, ali ekonomija nije moja sfera interesovanja. Čim sam dobio diplomu, ušao sam u ring!"

Veljko se prisetio još jednog mučnog perioda, kada je njegova majka 2011. godine bila u kućnom pritvoru u Beogradu, a on je u to vreme bio u njihovoj kući na Kipru:

"Živeo sam na Kipru i tamo mi je bez majke bilo veoma dosadno. To nije zemlja u kojoj bih živeo, iako mogu da odem u našu kuću kad god hoću, mene tamo ništa ne privlači. Ne mogu da zamislim život van Srbije, rođen sam ovde i ne želim nikad da napustim zemlju odakle sam i ja i svi moji. Kada bih morao, možda bih se samo u Meksiko preselio."

Ceca je podržala sina, iako u dubini duše nije bila srećna što je za svoje zanimanje izabrao boks.

"Kad god uđem u ring, mama strepi. Ona se i dalje nada da ću odustati od svega, ali džaba! Mene boks stvarno zanima, to je moj život, posvećen sam porodici i treninzima. Supruga Bogdana zna moj mentalitet i ne plaši se toliko da me gleda u ringu. Anastasija je svesna da je to moj poziv. Najveći strah ima majka, ona jedva čeka kraj svakog meča", zaključuje Veljko.

