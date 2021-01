NEDA UKRADEN SE JAVNO OBRATILA MILENI! Pevačica pružila podršku glumici: Obraćam ti se kao majka ćerki, kao žena kažem ti BRAVO!

Javnost je ostala zgrožena nakon što je glumica Milena Radulović smogla snagu i otkrila da ju je učitelj glume Miroslav Mika Aleksić silovao kada je imala samo 17 godina. Mnogi su je podržali, a među njima je i pevačica Neda Ukraden koja joj se javno obratila na društvenoj mreži Instagram.

Naime, Neda se oglasila pa joj pružila ogromnu podršku:

"Draga Milena, obraćam ti se kao žena ženi, ali i kao majka kćerci, jer bi mi to mogla biti! Kao žena kažem ti bravo! Bravo za to što si ovim hrabrim javnim iznošenjem grozota koje su se tebi i ko zna kojim sve devojčicama, dečacima dešavale, oslobodila svoju dušu i pustila da taj strasni teret polako odlazi iz tebe. A sada vidiš i to koliko nisi sama. Bravo zbog svih nesretnih, prestrašenih osoba koje trpe nasilje jer ih je sramota da prstom pokažu na uglednu osobu koja ih pre svega psihički zlostavlja, a koje si ti sada ohrabrila da o tome javno progovore!", započela je Neda pa dodala:

foto: Printscreen

"Bravo za to što su ovim tvojim hrabrim činom pale maske “kreativnih” psihopata, koji su studiranje, pogotovu lepih umetnosti, i ko zna čega još, pretvorili u najružniju noćnu moru, doživotnu traumu mnogim mladim ljudima! Bravo jer si skrenula paznju na licemjeran odnos u drustvu prema djevojkama koje svoje breme straha, patnje i nesrece ne smiju da iznesu jer ce biti zigosane! Bravo jer si sprecila da se zlo dalje širi i zaražava neke nove žrtve! A kao majka pitam se a pitam i roditelje", rekla je ona pa upitala:

foto: Printscreen

"Da li je moguce da niste videli u očima svoje dece suze, patnju, nesreću, očaj, strah, poniženje, bespomoćnost posle časova sa nekim koga plaćate a on uništava radost, samopouzdanje i normalam psihički razvoj vašeg deteta????!!!! Da li je zelja da vam dete bude glumica , glumac jača od poimanja o tome šta sve proživljavaju, šta se stvarno dešavalo na tim horor treninzima, primernijim kakvoj Legiji stranaca, nego učenju dramskih umetnosti?!! I najzad, sad sam shvatila zašto je žena u našim filmovima uglavnom( čast izuzecima) tretirana ili kao jadnica- ružna, glupa i nesrećna domaćica koja radja decu a koju muš vara, tuče i zlostavlja ili kao kurva koju baja puni lovom, šamarima , prahom!!! Zato jer ga pišu i režiraju razne kreativne psihopate!!! Bože, pomozi ovoj deci", napislala je Neda.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir