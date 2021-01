NAPRAVILA HAOS NA SVADBI! Dara Bubamara priznala da je krenula da se bije sa 20 muškaraca i dodala: Ovo nije za javnost!

Pevačica Dara Bubamara nedavno je na svom onlajn koncertu prepričavala anegdote iz svoje dugogodišnje karijere, pa se prisetila i najveće ludosti, kako sama kaže, koju je učinila.

Naime, Dara kaže da je jednom prilikom bila spremna da se potuče sa 20 muškaraca.

- Najluđa stvar koju sam uradila, bilo ih je mnogo, ali recimo na jednoj romskoj svadbi u Beču sam krenula da se potučem sa 20 muškaraca. Sama ja - rekla je pevačica i dodala:

- Ima tu mnogo ludosti, ali nije za javnost. Neka sam rekla - izjavila je nedavno Bubamara.

Podsetimo, pevačica Dara Bubamara od avgusta meseca ima 21 godinu mlađeg dečka Tonija, sa kojim neretko putuje i uživa na luksuznim destinacijam širom sveta.

- Posle duže vremena me neko gleda kao kraljicu. Gleda me kao ženu pravu. Lep mi je osećaj sa Markom. Teško da neko bude dominantan prema meni, ali i to se desilo - rekla je nedavno Dara.

