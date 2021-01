ČEKIĆKIN BIVŠI ŠTA SVE NE RADI DA SE POMIRE: Marko šalje poruke da će se PROMENITI, a ona kaže da joj on UGROŽAVA karijeru!

Bivši verenik Andreane Čekić Marko Milošević moli pevačicu za oproštaj i drugu šansu nakon što su se žestoko posvađali tokom odmora na planini pre nekoliko dana.

Veza zvezde "Granda" i njenog menadžera od početka je bila burna, a česte svađe i rasprave nisu izostajale. Ipak, svaki put pevačica je svom vereniku davala drugu šansu u nadi da će biti bolje, ali nakon svađe na odmoru je shvatila da više ne ide.

Kako kaže izvor blizak Andreani, ona je definitivno stavila tačku na njihovu vezu i kaže da više ne postoji šansa da mu oprosti. Odmah po raskidu otputovala je u Beč, gde vreme provodi s porodicom i prijateljima i trudi se da zaboravi na Marka.

Međutim, on je jako uporan po pitanju pomirenja, pa je svakodnevno zove i moli za oproštaj i za drugu šansu. Kako mu se Čekićeva ne javlja, on joj šalje poruke u kojima obećava da će se promeniti, da je više neće sramotiti, kao i da neće biti ljubomoran i svadljiv. S obzirom na to da se ona više puta opekla verujući mu, obećanja je više ne zanimaju, a kako kaže sagovornik, dosadilo joj je da zbog njega ugrožava svoju karijeru.

Otkako je s njim u vezi, mnogo se negativnije kotira u javnosti, posebno zbog čestih svađa o kojima se pisalo, a smučilo joj se i to što je zbog svakog skandala morala da objašnjava porodici i prijateljima šta je u pitanju. Podsetimo, Andreana i Marko su nedavno otputovali na odmor na planinu, gde su se najpre posvađali u restoranu naočigled svih. Tu su bili prisutni i Aleksandra Prijović i Uroš Živković, a njihovim prijateljima je bilo vrlo neprijatno. Svađu su nastavili u apartmanu, gde su leteli predmeti, a sutradan su zajedno napustili hotel. Nakon toga, Andreana je raskinula s Markom i dala mu otkaz, a kao menadžera je angažovala Ibru Šarića, koji radi turneje po Americi.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Čekićkom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

