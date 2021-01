NE ZNA SE ŠTA JE TEŽE TIM DEVOJKAMA! Mia Borisavljević OGORČENA zbog Aleksića, uputila JAKE REČI žrtvama!

Čuveni učitalj glume Miroslav Mika Aleksić priveden je nakon optužbi nekolicine mladih glumica da ih je seksualno zlostavljao dok su bile maloletne u svojoj školi glume.

Mnoge poznate ličnosti oglasile su se ovim povofom, a pevačica Mia Borisavljević uputila je ogromnu podršku ovim hrabrim, mladim devojkama, te je žestoko osudila Aleksića.

foto: Dado Đilas

- Sigurna sam da se tim devojkama, koje se žrtve nasilja, ne zna sta je teže, da li to što su ćutale i živele sa tim ili sada kada su progovorile i u žiži su javnosti svakog dana, pogotovo kada u Srbiji ima dovoljno prostih ljudi da pitaju "gde su bile do sada", a o ostalim komentarima da i ne govorim. Samo neka pokušaju svi da se stave na njihovo mesto barem 5 minuta ili barem neka zamisle svoje ćerke ili sestre u ulozi žrtve, pa da vidimo kako bi oni odreagovali. Svakako su mnogo hrabre i sigurno im treba podrška javnosti i naroda, onaj ko to ne ume i ne može, barem neka gleda svoja posla. Žao mi je što se taj profesor šetao legalno sve ovo vreme, radio, zarađivao novac i udisao ravnopravno vazduh sa ostalim građanima. Malo će mu biti doživotna kazna jer je već mator, ali ima neko "odozgo" ko će ga dočekati - rekla je Mia.

foto: Pritnscreen

