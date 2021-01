NISAM ŽELELA DA MI ĆERKU UČI NEKO KO DETE NAZIVA RUGOBOM: Snežana Dakić ODBILA da upiše mezimicu u Mikinu školu (KURIR TELEVIZIJA)

Podršku mladim i hrabrim devojkama koje su smogle snage da javno progovore o navodnom zlostavljanju u školi Miroslava Mike Aleksića, uputile su ne samo njihove kolege sa klase, već i cela javnost.

Jedna od poznatih dama sa naše javne scene, Snežana Dakić, jedna je od onih koja je dala punu podršku mladim devojkama, a u emsiji “Puls Srbije” na Kurir televiziji, ispričala je i zašto je odbila da ćerku upiše u Mikinu školu “Stvar srca”, koju sada svi nazivaju “školom iz pakla”.

-Svi smo iznenađeni da je dotle išlo. Iako je ta škola bila poznata po prilično brutalnim vaspitnim metodama, to je nešto o čemu se pričalo. Čak su i roditelji te dece koja su išla tamo znali da ih on tamo vređa i nipodaštava, ali ovo je stvarno neprihvatljivo - kaže poznata novinarka.

Snežana Dakić i sama je bila u situaciji da bira školu glume za svoju ćerku, ali zbog glasina i podučena iskustvom nekih svojih prijatelja, odlučila je da svoju Lauru ne upiše u Mikinu školu.

-Ta vrsta strogosti i takav pedagoški pristup meni lično nije prihvatljiv, ja mislim da je to prevaziđeno. Deci treba uliti veru u sebe, a ne treba im ubijati veru u sebe. I nikakav oblik diskriminacije "tipa ušati, klempavi, rugobo" i tome slično nisu prihvatljivi uopšte danas, u bilo kojoj komunikaciji. To se danas smatra nasiljem, verbalnim nasiljem, psihičkim zlostavljanjem i ja to svom detetu nisam htela da radim - jasna je Snežana.

Ona je dodala da se baš u tom periodu razvela, te da nova muška figura, koja bi ušla u život njene Laure, sigurno ne bi bio neko kao Mika.

