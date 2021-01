JOŠ JEDNA LJUBAVNICA! ŽENA PEVAČA NIJE JEDINA: Tošić se tajno viđao s poznatom VODITELJKOM!

Duško Tošić, prema priči dobro obaveštenog izvora, nije varao ženu samo sa Anom Jovanović, već navodno i sa jednom poznatom voditeljkom.

Fudbaler, iako je u dugogodišnjem braku, živi pravim momačkim životom, kažu oni koji ga poznaju. On je više od godinu i po dana u tajnoj vezi sa Anom Jovanović, bivšom ženom pevača Peđe Jovanovića Blizanca, o čemu je Kurir prvi pisao, a imao je kratku i burnu romansu i s razvedenom voditeljkom, koja vodi gledanu zabavnu emisiju na jednoj televiziji s nacionalnom frekvencijom.

Novinarka i sportista su se upoznali prošle godine preko zajedničkog prijatelja u jednom beogradskom kafiću. Sa njene strane su odmah sevnule varnice, pa se raspitivala da li ima šanse kod Tošića. I sam Duško je bio iznenađen kad mu je taj prijatelj dan posle upoznavanja preneo da se TV lice interesuje za njega. Ubrzo su se videli nasamo. Međutim, njihova romansa nije dugo potrajala. Kako navode upućeni u njihov odnos, videli su se svega tri puta, nakon čega je Tošić prekinuo svaki kontakt s voditeljkom.

Prema rečima našeg sagovornika, koji je blizak fudbaleru, sportista nije želeo da ulazi u dublji odnos s voditeljkom, jer je od prvog trenutka ona za njega bila prolazna avantura. Nije hteo da njihov odnos bude ozbiljan jer se zbližio sa Anom, koja mu u potpunosti odgovara i nije želeo da zbog avanture izgubi ono što ima s njom.

I tokom jučerašnjeg dana smo pokušali da stupimo u kontakt s Tošićem, ali je on blokirao kako naše pozive tako i profil na društvenim mrežama.

Dupla zabava Slavio rođendan prvo sa ženom pa s ljubavnicom

foto: Instagram, Privatna arhiva

Duško na sve načine pokušava da u javnosti održi status porodičnog čoveka, pa je prošle nedelje organizovao duplo slavlje povodom 36. rođendana. Najpre za porodicu i prijatelje, a onda i za ljubavnicu Anu. Iako su se tog dana posvađali, Duško i njegova žena su se pravili da je sve u najboljem redu, a da je to bila idila samo za društvene mreže, videlo se na snimcima koje su zvanice postavljale na Instagram. Duško je svećicu duvao ispred prijatelja, a kad je nazdravljao, žena mu je bila na poslednjem mestu. Posle žurke Tošić je slavlje nastavio s ljubavnicom, sa kojom se to veče video prvi put otkako se za njih saznalo. - Veče može da počne, napokon - napisala je Ana na Instagramu i tagovala drugarice. Kako saznajemo, Duško je na tajnu lokaciju došao sa drugom, a Ana s drugaricama. Iako je planirao da lumpuju do zore, Tošić je posle dva sata napustio zabavu jer ga je žena zvala da odmah dođe kući. Moguće je da je videla Anin stori, pa je intervenisala.