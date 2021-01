NEMA ŽENE KOJA TO NE KORISTI! POSTAJE GLOBALNI PROBLEM: Kaja iskreno o filterima i FOTOŠOPU! Pokazala PRAVO lice! KURIR TELEVIZIJA

Pevačica Katarina Kaja Ostojić nedavno je iznenadila sve kada je na svom Instagram profilu postavila video na kome nema ni trunku šminke.

Pevačica kaže da je motiv za ovaj postupak bio u tome da je konačno vreme da devojke pokažu svoje pravo lice.

foto: Printscreen/Instagram

-Devojke sada toliko koriste filtere da više ni ne liče na sebe. Zaista je vrag odneo šalu sa tom aplikacijom i mislim da više nema žene koja je ne koristi. Neke žene ona previše izmeni, bukvalno do neprepoznatljivosti. Uopšte više niko ne izgleda kao što izgleda uživo. I ja sam više bila u fazonu da li je ovo normalno, dokle će to više da ide. To postaje globalni problem, danima bih mogla da pričam o tome - kaže Kaja.

foto: Adria Media TV

