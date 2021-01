MOLILA SAM GA DA PRESTANE: Slavica Ćukteraš susrela se sa psihopatom, nije mogla da veruje šta ju je SNAŠLO!

Slavica Ćukteraš progovorila je na brojne teme iz poslovnog i privatnog segmenta.

Proteklo je skoro dve godine od okončanja braka naše sagovornice sa fudbalerom Vladimirom Avramovim, a pevačica otkriva da li je spremna za novu ljubav, kao i sa kakvim nepristojnim ponudama se redovno susreće.

Prošlo je dve godine od okončanja tvog braka. U kakvim si odnosima sa bivšim suprugom?

- Stalno pričam da smo Vlada i ja u dobrim odnosima, kao što i jesmo. Sve je okej. Nismo zajedno, to nije okej (smeh).

Nakon što si se razvela, u nekoliko navrata si napravila razliku između "rasturene i razdvojene kuće"...

- Rasturena kuća to je kada dve osobe žive u haotičnim situacijama svakodnevno i gde to deca gledaju. Razdvojena kuća to je kad su partneri u dobrim odnosima, ne žive zajedno, dete je srećno, svi su srećni. Nažalost, znam slučajeve gde i moji prijatelji žive u rasturenim kućama i bitno im je šta će ko reći. Meni je bitno da je moje dete srećno, da sam ja srećna, pa i moj bivši suprug. Nije strašno udati se, razvesti se i opet udati se, pa razvesti se... Ko ima pravo da bilo koga osudi. Najbitnije je da su svi srećni.

Jednom prilikom si rekla: "Brak ne više, taj ispit sam pala, a dete, sad sam nešto i matora za dete…" Na ispite može da se izlazi više puta, a i činjenica je da si u najboljim godinama za još jedno dete.

- Ne razmišljam o tome. Papir mislim da uništava taj odnos. Ovo je modernije doba, kao da ti stvara neki pritisak taj papir. Nije sve isto kao u vreme naših roditelja ili baka i deka. Dete je najveća obazva u životu, ne postoji veća. To je živo biće koje zavisi od tebe od prvog dana. Da li je gladno, sito... Nije lako odgajati dete. Jako puno strpljenja, vremena i živaca je potrebno... Tvoj život se promeni. Ukoliko bi došlo drugo, morala bih na početak da se vraćam. Mislim da u ovim godinama nisam spremna. Da sada imam dvadeset i tri godine, verovatno bih rekla da.

Kakav je tvoj trenutni emotivni status?

- Nikakav. U nekom sam raspoleženju da svakome nađem manu. Sada, zaista, nemam vremena za to. Pripremam nove projekte.

Da li dobijaš nepristojne poruke putem društvenih mreža?

- Dobijam. Katastrofa! Ne otvaram takve poruke, ne ostavljam "seen". To su bolesnici. Šta tebi može da bude u glavi da nekome šalješ nage slike? On mene ne zna... Pri tom, šalju lik. Šta je to, ne znam? Da li je to neka šifra u glavi?

Slavica Ćukteraš otkrila je da joj psihopate šalju fotografije genitalija i nagih delova tela, a jednom se i obratila, te ga zamolila da prekine.

