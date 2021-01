VRELA URAGANKA VIŠE NIJE PLAVUŠA! Ksenija Knežević napravila DRASTIČNU PROMENU, više ne liči na sebe! VIDEO

Jedna od članica grupe “Hurricane”, pevačica Ksenija Knežević važi za veoma atraktivnu plavušu, ali se sada odlučila na veliku promenu kada je izgled u pitanju.

Naime, ona je promenila boju kose, te je sada postala riđokosa, a transformacijom se odmah pohvalila na svom Instagramu.

Ksenija je sve iznenadila kada je objavila snimak na kom pokazuje potpuno drugačiji imidž. Ipak, kada je reč o njnoj novoj frizuri mišljenja fanova su podeljena.

"Koliko je dobro", "Ne stoji ti, bolja je plava", A ne, vrati plavu", Da li postoji nešto što ovoj devojci ne stoji", glasili su komentari ispod objave.

foto: Pritnscreen

Inače, Ksenija je pre nekoliko dana u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila da je u dugoj emotivnoj vezi.

"On je strpljiv dečko, mi se znamo ceo život, on je moj najbolji drug, mi funkcionišemo odlično.Sve se sa njim dogovaram, ljubomoran je ali sve je u dozama normale. Za sad je karijera u prvom planu, ali ljubav cveta. Kad se desi, desiće se. Muškarac mora da kuva i da me zasmejava ", rekla je Ksenija.

