VELIKA JE OBAVEZA BITI MAMA, ŽIVOT TAKO IDE! Slavica Ćukteraš izjavila da je SEBI NAJBITNIJA, a sada otkrila da sama ODGAJA ĆERKU

Pevačica Slavica Ćukteraš pre godinu dana razvela se od fudbalera Vladimira Avramova, a sada je otkrila da u svom ormanu još uvek čuva njegove stvari, te da je njegove štucne iskoristila za jedan spot.

– Del Fabro je upao u moj orman i počeo da vadi stvari i ono što ja nisam znala da imam. Pronašao je štucne mog bivšeg muža (smeh). Pitao me je: „Da li bi ti ovo obukla?”, ja sam rekla: „Pa što da ne, ako nam ide uz sve ovo.” Nove štucne, boli glava (smeh) – priča Slavica i otkriva u kakvim odnosima je ostala sa bivšim.

– Ja sam i pre svega toga znala da ja ostajem sama sa ćerkom. Šta ćemo? Život tako ide. Svu njegovu pomoć imam, ne treba da brinem ni oko čega. Kad god može on viđa Viktoriju, on je predivan otac, to je meni olakšavajuća okolnost. Ja sam zahvalna i njemu i Bogu što sam imala sreću da naletim tako. Pa šta, nestane ljubav, to nije smak sveta.

S obzirom na to da gotovo sama odgaja ćerku, jer je njen bivši u inostranstvu, Slavica otkriva kako se snalazi:

– Slobodnog vremena malo imam, vraćam se kući i obavljam sve ono što obavljaju i druge mame. Operem veš, ispeglam, spremim ručak, a onda nađem i vremena za sebe, da snimam TikTokove, inspiracija za to mi obično dođe uveče kad Viktorija legne – kaže ona, pa otkriva koliko je teško biti mama.

– Biti mama je velika obaveza, nije lako, ali je uživanje – zaključila Slavica.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/24sedam

Kurir