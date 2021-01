MAJČINSTVO NE MOŽE DA TE ISPUNI 100 POSTO! Slavica Ćukteraš bez dlake na jeziku: Ispadam loša majka što nisam zapustila SEBE!

Foto: Printscreen/Magazin In

Pevačica Slavica Ćukteraš prošle godine priznala je da se razvela od fudbalera Vlade Avramova sa kojim ima ćerku, a sada je u emisiji kod Sanje Marinković istakla da je sebi na prvom mestu.

foto: Printscreen/Magazin In

"Bila sam usamljena u braku, želela sam samoću, ta samoća mi je prijala. Ja sam sebi na prvom mestu pa tek onda dete Ja jesam rodila to dete, ali majčinstvo ne moze da te ispuni 100 posto. Pričaju da se posvetim detetu, ja ne stavljam dete na mreže, oni misle da se ja ne posvećujem detetu. Za sve to me za*ole uvo. Ja ne živim zbog drugih, ja zbog sebe. Ona zna da mama ima ritual ujutru, ona već zo treba i da uči. Vidim druge žene zapuste sebe. Ja ispadam loša majka što nisam sebe zapustila", rekla je Slavica, pa dodala:

"Svaka žena pred razvod je usamljena. Ljudi trpe zarad komšija, da bi brak opstao. Na kraju deca izrastu u čudovišta", rekla je pevačica u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir