ZAKAZALA SAM VENČANJE, ZA NJEGA JE PAPIR BIO NEVAŽAN! Folkerka je 17 godina bila u braku sa Mišom Blamom, evo kako ga je ZAPROSILA

Pevačica narodne muzike Izvorinka Milošević provela je 17 godina u braku s pokojnim Mišom Blamom, a ono što je zanimljivo jeste to da je ona njega zaprosila.

foto: Printscreen

- U mladosti sam bila velika zavodnica, svi su mi se udvarali, a Miša me nije primećivao. Bio je mrgud, ćudljiv, a ipak lep i s manirima. Onda sam ja odlučila da mu priđem s pitanjem: „Izvinite, da li vi pijete kafu?“, a on mi je bez osmeha rekao: „Da, pijem. Zašto ne?“ Uspela sam da mu donesem kafu i posle treće sam mu izmamila osmeh. Pekao me je na tihoj vatri, bio je nedostižan i tvrdio je pazar. Krio se iza maske, a u stvari je bio jedan topao čovek. Morala sam jako da se borim za njega - rekla je Izvorinka u emisiji „Iz profila“ i dodala:

- Rekao mi je da mu je status veze nevažan, bilo mu je svejedno kako će to izgledati, a pošto sam ja iz patrijarhalne porodice, za mene je papir bio važan. Zakazala sam veridbu i venčanje, a on je pristao - rekla je pevačica.

foto: RTS Printscreen

