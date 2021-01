MARIJA BULAT PUŠTENA NA SLOBODU! Pevač se oglasio, pa otkrio da je supruga došla kući: Porodica je na OKUPU! (FOTO)

Kao bomba odjeknula je vest da je Marija Bulat, supruga pevača Marka Bulata, uhapšena. Sada se na svom Instagram profilu oglasio i Marko Bulat, pa otkrio da su svi dobro i da su svi zajedno.

"Samo da se javimo od kuće da smo dobro, za sve vas koji brinete, porodica je na okupu. Ljubimo vas sve", poručio je Bulat.

Inače, ova vest naročito je bio iznenadila Pavla Jovanovića, njenog najboljeg druga.

"Čuli smo se juče, zvala me na slavu, ja nisam stigao da odem sinoć do salona. Danas se ne javlja na telefon. Rekla mi je "Dođi do salona, doneću klopu" i sad čujem ovo. Šokiran sam. Milion puta sam sedeo u baš tom salonu, nije bilo ni naznaka, ni pomena o narkoticima. Nema šanse da Marija ima veze sa tim, baš sam se iznenadio, sigurno je došo do zabune. Zvao sam je danas, ali se ne javlja na telefon", rekao je Pavle Jovanović za Informer.

Podsetimo, policija je na Novom Beogradu u Bloku 38. upala u kozmetičku salon za koji se ispostavilo da je lokal koji drži Marija Bulat, žena pevača Marka Bulata.

