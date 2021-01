OBRATILA SAM SE PSIHOLOZIMA DA MI POMOGNU! Slavica Ćukteraš priznala sa čime se BORILA, pa progovorila i o RAZVODU!

Pevačica Slavica Ćukteraš još jedna je u nizu poznatih ličnosti koja je pružila podršku glumici Mileni Radulović nakon njenog priznanja da ju je silovao profesor u školi glume Miroslav Aleksić.

- Strašno je sve to što se desilo Mileni i ostalim devojkama. Skoro sam upoznala jednu osobu koja mi je to priznala, da je žrtva silovatelja i još uvek ćuti o tome. Mislim i nadam se da će ovaj slučaj koji se dogodio probuditi svest u njoj da ode i da kaže to, ali ne samo da prijavi, nego da se sa tim demonima izbori - rekla je Slavica.

Pevačica se dugo borila sa strahovima koje je uspela uspešno da prevaziđe uz pomoć stručnih lica.

- Obratila sam se stručnim licima koji su školovani za to, psiholozima koji su prepoznali prvi stepen tog stanja koji je bio kod mene, ali sam takođe odlučila da u svojim budućim vlogovima angažujem stručne ljude koji će govoriti na temu anksioznosti kako bih pomogla ostalima koji imaju slične probleme, ali ih je sramota da to kažu. Ljudi moraju da shvate da je mentalna higijena mnogo važna i bitna - iskrena je ona.

Pevačica, koja se nedavno razvela, kaže da svojoj ćerkici dozvoljava sve u granicama normale i ne sputava je da bude svoja.

- Dete je dete i treba da živi svoj život, a ne da ja namećem svoje stavove i neka razmišljanja. Njene obaveze su da ide u vrtić i da se igra. Bivši suprug i ja smo vrlo sličnog karaktera i nemamo problema oko dogovora kada je naša ćerka u pitanju. Nas dvoje smo se sporazumno razveli i sada smo u jednom zdravom odnosu, nema nikakve zle krvi. Naše dete raste uz puno ljubavi iako to nema veze što tata i mama ne žive više zajedno - istakla je Ćukteraš.

