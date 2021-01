IŠLA SAM NA VANTELESNU OPLODNJU, A MUŽ ME SVE VREME VARAO! Simonida Milojković progovorila o BOLNOJ TEMI: To me je OSAKATILO!

Spisateljica Simonida Milojković istakla je da se uvek vodila osećanjima kada je reč o prijateljskim ili emotivnim vezama. Ipak, tom prilikom je otkrila i šta je u životu najskuplje platila.

“Najskuplje sam platila razvod. Ja sam se razvela tokom druge vantelesne oplodnje, kada smo suprug i ja pokušavali da dobijemo dete, a on je sve vreme mene varao i imao paralelnu vezu i to je najbolnije ljubavno iskustvo u mom životu. To više nije muško-ženski odnos, to je ljudsko-ljudski odnos, to te povredi kao čoveka. Pa, što mi, čoveče, nisi rekao, da ne idem tamo da se mučim, te vantelesne oplodnje nisu baš najprijatnija stvar kroz koju žena može da prođe?! Jedino me je to malo osakatilo… Kažu ‘Što te ne ubije, to te ojača’. Nije… Što te ne ubije, to te osakati, barem u mom slučaju”, ispričala je Simonida i dodala:

- Uvek sam živela ono što iz mene proizilazi. Ako volim, volim, ako ne, pakujem kofere i idem - zaključila je ona u emisiji "Magazin In".

