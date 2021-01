MARINA VISKOVIĆ UŽIVA NA MALDIVIMA ZA SVE PARE! Pevačica se oglasila sa egzotične destinacije, poručila da joj odmor BAŠ PRIJA!

Pevačica Marina Visković rešila je da "zapali" iz Beograda u toplije krajeve, a na Maldivima, kako kaže, opušta se za sve pare.

"Korona se zaista ne oseća na Maldivima i prija mi da budem ovde jer ne može da se putuje. Ovde je skoro pa pusto ostrvo, male su šanse da se zarazimo. Putovanja me opustaju i ovaj tip putovanja me navodi na razmisljanje. Volim da maštam i skupljam energiju. Volim Beograd i moj život samo, ali volim i more. Ja uzivam u tome, nikada nisam bila dugo van Beograda", rekla je Marinka Visković pa dodala da se uželela nastupa:

"Uželela sam se nastupa, publike i žive svirke, u poslednje vreme mnogo razmišljam o tome. Nadam se da ćemo da se družimo sto pre. Postala sam nestrpljiva", rekla je Marina.

Pevačica ističe da su Maldivi predviđeni za odmor i opuštanje, a ne za žurke i "ludovanje".

Ovo nisu odmori gde su žurke, ovo j mirniji vid odmora, sve je fukusirano na maksimalno uživanje i sunčanje, nešto što ja najviše na svetu volim", rekla je Marina u "Premijera-vikend specijal".

