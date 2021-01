SLAĐANA POSLE NASILJA NEĆE DA ZAVOLI NIKOG: Ne znam šta čoveka tera takvim porivima, to je jedna od teško izlečivih stvari!

Muzička diva Aleksandra Slađana Milošević krajem marta 2020. godine prijavila je svog partnera za nasilje. Slučaj se trenutno nalazi pred sudom, a slavna pop-rok zvezda osvrnula se na ovaj događaj u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji.

"Zašto bi ljudi jedne druge povređivali? Uopšte nema osnova za to. Ja ću da se našalim. Mislim da je to zato što je on najstariji muškarac. Ne znam šta je u čoveku što ga tera takvim porivima. To je jedna od teško izlečivih stvari", započela je pevačica.

"Ja ne krijem kako se osećam, početi život pred kamerama sa 16 godina. Ja moram da sarađujem. Ja neću nikoga zavoleti, ja retko zavolim. Neću da trošim emocije uzalud. Neće se niko pojaviti. Za mene je stabilna emotivna sfera konstanta mog života, kroz to prolazi moje stvaralaštvo. Ja sam temeljna u svemu. I tako isto temeljno volim", rekla je Slađana.

