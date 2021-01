SLAĐANA MILOŠEVIĆ U SCENIRANJU! Pop-rok ikona otkrila: Nisam mogla da se krećem bez OBEZBEĐENJA, po dvojicu sam vodila SA SOBOM!

Pop-rok ikona, Aleksandra Slađana Milošević, ovonedeljni je gost u emisiji Sceniranje. Mnoge generacije su uz njenu muziku i pesme stasavale, a ona je otkrila sada da je u školi imala problema, a da i dan danas odbacuju ljude kao što je ona.

foto: Kurir

"Ne znam kako mi polazi za rukom da budem sređena uvek. Shvatila sam da je jako teško izdržati na sceni u Srbiji, a nemati podršku koju imaju druge svetske zvezde. Ja sam nekada imala veći tim, sad to nije moguće. Dogodile su se neke čudne stvari u mojoj karijeri. Sada odbacuju ljude kao što sam ja. Imamo primer da se nekim ljudima daje pažnja, a neki koji sede u izolaciji 11 godina i pišu enclikopediju niko ne obraća pažnju", rekla je Slađana na početku pa dodala:

"Kolege me kopiraju bez blama, ranije je bilo lepše. Tada su pričali da vole moj stil i da vole da me imitiraju. Kod nas je sramota imati uzora, sramota priznati da nisi najbolji, ljudi su sujetni, egocentrični, sebični, uzimaju sve za sebe. To nije dobro za celo društvo", rekla je umetnica, pa otkrila da li je uvek bila drugačija.

"U školi sam uvek imala problema. Ja nikada nisam morala da učim, dovoljno mi je bilo da sedim na času i zapamtim. To je svima smetalo, plus što sam bila u muzičkoj školi i takmičila sam se. Bila sam talentovani violinista. Učila sam od najboljih", rekla je ona pa otkrila kako joj je prošlo detinjstvo.

foto: Kurir

"Moja mama je pedagog, predavala je srpski. Čak je i meni predavala nekoliko meseci, ja sam bila velika žrtva moje mame. Morala je da prikaže đacima da smo svi jednaki. Jednom sam otišla do katedre da je pitam da mi zareže olovku, onda je mama vikala da izađem iz učionice. Kod kuće sam dobila grdnju. Nisu me tukli roditelji, bila sam preterano dobro dete. Sad me je to stiglo. Meni je drago što je tako. Kada učimo decu da budu gruba i nametljiva, mi remetimo njihovu prirodu, treba pustiti čoveka da se razvija. Vršnjaci su me voleli kada je neko drugi morao da uradi umesto njih. Trenirala sam karate, imam plavi pojas", rekla je Slađana pa otkrila da su svi u njenoj porodici matematičari:

"Moj deda je stalno eksperimentisao. Uzeo je jedan plac, mi smo porodica ludih naučnika. Naravio je laboratoriju i moj tata je otišao kod dede, i kad se vraćao kući caklele su mu oči. Deda je voleo da pravi napitke", rekla je ona.

foto: Kurir

"Kome vi smetate?", bilo je pitanje za Slađanu Milošević.

"Dan danas je isto, uvek nekome smetate. Ja sam borac protiv sopstvene pobede. Ja sam pobedila ceo Balkan", rekla je ona.

"Nisam mogla da se krećem bez telohranitelja, morala sam po dvojicu da vodim sa sobom. Bio je problem kada se neko kao ja pojavio, uvek postoji neko ko se budni. Vide stvarnost na drugi način", rekla je ona iskreno.

"Ja sam bila fina devojčica, bavila sam se naukom i književnošću. Nemam pojma kako sam postala muzičar. Od nauke niakda nisam odustala. Imam razna obrazovanja", otvoreno priča Slađana.

Slađana je otkrila sve o razvodu sa bivšim suprugom.

"U trenutku kada smo se razvodili bilo mi je žao, bez obzira što je naša veza bila slobodna od tih klasičnih pravia braka, mi smo se ponašali spontano, kako su naša osećanja zahtevala. Imali smo kućicu i baštu, ja sam imala i stan. Ja imovinu poklanjam i dajem, sad sam krenula da dajem", rekla je ona.

foto: Kurir

Dado Topić se uključio, pa progovorio o anegdotama koje je imao sa njom.

"Snimamo mi taj duet, ja sam se začudio kako devojka sa violinom tako izgleda drugačije. Žena snova. Odlazimo mi u Skoplje, izbor za Eursong, po glasanju novinara mi smo bili favoriti. U tom trenutku prilazi muškarac i kaže da imamo lepu pesmuSlađo nemoj da ti bude žao, mi smo pobedili u Skoplju, ti znaš koliko se dece rodilo zahvaljujući našoj "Princezi". Da ti kažem, koristi život da ti bude najlepše, jer ti si princeza sa neke druge planete. Želim ti zdravlje i sreću", rekao je Dado Topić.

foto: Kurir

"Kako vas doživljala okruženje", bilo je pitanje za nju.

"Ne razmišljam o tome više zato što mislim da ja postavljam ton, da nisam više u godinama da budem refleksija, ja sam svetlo koje se trudi da obasja", rekla je ona.

"Morala sam da se nosim sa tim da sam Slađana Milošević. Svi su želeli da budu deo tog uspeha, teško je živeti u bedi i nemaštini. Ja nemam ništa protiv toga. Ne volim samo da me lažu, svakoga lažu", rekla je Slađana.

foto: Kurir

OVDE MOŽETE DA GLEDATE KURIR TELVIZIJU

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir