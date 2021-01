SLAĐANA MILOŠEVIĆ JE BILA INSPIRACIJA SVETSKIM ZVEZDAMA: Ledi Gaga i Madona su me kopirale!

Slađana Milošević jedina je naša umetnica čiji se raspon stvaralaštva kreće od muzike, književnosti, pa sve do video i likovne umetnosti. Ne libi se da kaže šta misli, ekscentrična je, zbog čega je mnogima bila trn u oku, ali i neko na koga su se mnogi ugledali, čak i svetske zvezde.

Tokom osamdesetih godina bila je seks-simbol regiona, a gotovo niko nije ostao ravnodušan na njen izgled, ali i ono što nosi u sebi - plemenitost, iskrenost i istinsku ljubav prema onome što radi. U "Sceniranju" je Miloševićeva otkrila kako se nosila sa tom popularnošću, kao i kako joj danas taj period izgleda.

foto: Dado Đilas

Već duže od deceniju radi na enciklopediji, u koju je uložila sve vreme. Ipak, kaže da ljudi u Srbiji ne cene njen doprinos društvu i da se zbog toga što je drugačija često susretala sa neprijatnostima.

foto: Aleksandar Crnogorac

- Teško je izdržati toliko dugo na sceni u Srbiji, a nemati podršku koju imaju svetske zvezde. Jako čudne stvari su se dogodile u mojoj karijeri, u sredini koja odbacuje ljude kao što sam ja - počela je ona. S obzirom na to da važi za jednu od najoriginalnijih umetnica na našim prostorima, a i šire, Slađana kaže da je ne čudi što je mnogi kopiraju.

- Ranije je bilo lepše kada vas iskopiraju. Kažu da jesu, priznaju da vole stil Slađane Milošević. Ali ovde je sramota imati uzor, priznati da nisi najbolji, jer ne možeš da ne budeš najbolji. Ljudi su sujetni, egocentrični, sebični, uzimaju sve za sebe, a to nije dobro za društvo. Kopirale su me i svetske zvezde. Ledi Gaga me kopira, uzela je moje kostime, ideje. Pre nekoliko godina sam nosila čiroki od šešira, videla sam Madonu posle 20 dana sa tako nečim. Oni to prate - ponosna je Slađana.

Jedan brak

Njen privatni život oduvek je interesovao javnost, ali ona kaže da o tome nema mnogo da se priča. Iza sebe ima brak sa američkim novinarom Džejmsom Hagadonom, a i dan-danas su u odličnim odnosima.

foto: ATA Images

- Ne znam zašto smo se razveli. Bilo mi je žao. Naša veza je bila relativno slobodna od tih klasičnih pravila braka, ponašali smo se spontano, nismo slušali pravila. Imali smo kućicu i baštu u Nort Holivudu, imala sam i još jedan stan u Holivud hilsu. On živi u toj kući. Nismo delili ništa, nisam htela. To je velika greška, jer ja poklanjam, dajem ljudima. Ovde sam zarađivala enormne svote novca, ali meni to ne treba. Tada sam otišla u Ameriku da naučim nešto drugo, upisala sam UCLA, studirala biznis, dobila licencu za brokera - kaže ona.

foto: ATA Images

Na pitanje zbog čega se nije ostvarila kao majka, Miloševićeva otkriva da nije imala vremena. - Mislim da bih bila divna majka. Možda je to jedan od razloga. Ja se svemu posvećujem do maksimuma, ne bih mogla da pustim svoje dete, kao što drugi javni ljudi puštaju, da ta deca budu bez njih, da im nedostaje majka. Mislim da je to jako traumatično. Smatram jednako vrednim ostavljati svoja dela za sobom, možda je to mnogo vrednije. Neki će se ostvariti kao biološki roditelji, neki kao intelektualni roditelji. Ako želite da imate porodicu, onda je nemoguće da se posvetite nečemu drugom - priznaje ona.

Udvaraju joj se i žene

Miloševićeva je prošle godine doživela neprijatnost kada je bivši partner Igor Stanković fizički nasrnuo na nju. - Ne znam šta je to u čoveku što ga tera takvim porivima. Mislim, znam kao terapeut. Ali to je, recimo, jedna od stvari koja je teško izlečiva, najteže izlečiva adikcija. Dosta se toga promenilo od tada. Neću nikada nikoga zavoleti više, ja retko zavolim. Neću da trošim svoje emocije uzalud. U svog prvog dečka sam bila zaljubljena preko 30 godina. Držim emocije, za mene je stabilna emotivna sfera neka konstanta mog života. Ja sam zaista temeljna u tome. Nije sa mnom lako, zato možda beže - priznaje ona i otkriva da su joj se udvarale mnoge javne ličnosti, kako domaće, tako i strane. - Od svetskih zvezda su mi se udvarali svi sa kojima sa radila. Radila sam u studiju Metalike u Holivudu, sa Gans end rouzis, Alenom Darbijem. Udvaraju mi se i žene. Ima i javnih i anonimnih ličnosti. Mnoge kolege su bile zaljubljeni u mene, toliko ima pesama koje su meni otpevali. Kada ste jedini takvi, normalno je da ćete inspirisati ljude. Udvaraju mi se i putem društvenih mreža, ali ja ne volim seksting, držim granice - otkriva Slađana.

Ugrožena bezbednost Nigde nisam mogla bez bodigarda Od samo početka karijere Miloševićeva je bila jako popularna, zbog čega nije mogla da se kreće bez telohranitelja. - Imala sam mnogo neprijatnosti, nisam mogla da se krećem bez bodigarda, i to dva. Ljudi su dosta agresivno reagovali. Razlog za to je što je to bio naš susret sa slobodom nakon komunizma Titovog, gde je sve bilo zabranjeno. Svet je prošao kroz seksualnu revoluciju, kroz hipi pokret, kroz rok revoluciju, a mi smo ostali zatvoreni. Onda je bio problem kada se neko takav pojavio, jer rok muzika je revolucionarna muzika, protiv sistema. Na koncertu Bijelog dugmeta nisam mogla da prođem, počelo je ozvučenje da se ruši, svi su nahrlili na binu. Čak i vojska i policija, koji su čuvali scenu, zaneli su se u muzici, oni su počeli da prave nerede. Na kraju je na sceni bila samo policija.

Sasvim prirodna Nemam plastike u sebi Slađana je jedna od retkih na našoj sceni koja nije "uložila" u sebe preko plastičnih operacija. - Silikoni kao pojava su društveni fenomen. Može da posluži da stvorite ideal bioničke žene iz crtaća. Sada to možete u realnosti da napravite, ne morate da gledate strip, imate uživo 3D. Interesantno je, ali neprirodno i nenormalno. Sve naše karakteristike su jako bitne, razlikuju nas. Ipak, primećujemo da neke fizičke karakteristike odgovaraju našim intelektualnim osobinama. Ako neko ima veći nos, ne znači da je ružniji. Možda ukazuje na to da je inteligentniji. Kada menjamo prirodu, ja to doživljavam kao prevaru.

Kurir.rs/ Lj. Stanišić - J. Stuparušić

Kurir