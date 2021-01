SVE ŠTO SAM STEKLA OSTAVIĆU UNUČETU! Goca Božinovska progovorila o skupocenom poklonu za bebu: Ako bude muško, biće kralj Surčina!

Pevačica Goca Božinovska ne krije sreću zbog saznanja da je emotivna partnerka njenog sina Mirka Šijana, Bojana Rodić, trudna. Ona je otkrila da još uvek nije razmišljala o poklonu koji će dati bebi.

- Još uvek nisam imala vremena da razmišljam o poklonu. E, sad, da li će biti zlatnik, posrebrena kašičica sa inicijalima ili dijamant, videću. Sigurno ću sve što sam stekla i sve što imam da ostavim unučetu. Ma ima da živi kao kralj ili kraljica. Još ako bude muško biće to kralj Surčina - poručila je Goca.

- Sve što postoji na moje ime biće prebačeno na unuče. Samo da se oni vole i da budu srećni, a ja ću sve učiniti da tako bude dok sam živa. Ja sam se upoznala sa Bojaninom mamom Danijelom. Tatu još nisam upoznala, ali nadam se da ću i njega uskoro. Najbitnije je da su naša deca napravila nešto da nas spoje.

- Danijela mi je rekla da su presrećni iako već imaju jednog unuka Željka, raduju se. Zaslužili su, imaju troje divne dece i treba da imaju desetoro unučića. Bojana je i dalje ona mila i lepo vaspitana devojka, nije se razmazila u trudnoći, ma i da jeste ima pravo na to - dodala je Božinovska za Star, a prenose mediji.

- I dalje ima onaj osmeh na licu kad ustane. Poljubi me svako jutro i pita me je l' treba nešto u prodavnici da trkne po to. Ja joj kažem: Sedi, dete, gde ćeš, kupiću ja, čuvaj se, odmaraj se... Ma, dete je vaspitano kao što sam ja vaspitavala moje ćerke Jelenu i Zoranu, zato se i slažemo od prvog dana.

