KARIĆ IMA NOVU DEVOJKU! Jugoslav nakon razvoda prežalio Elenu: Sad ljubi poznatu advokaticu!

Nakon što se razveo od supruge Elene Karić, s kojom je bio 15 godina u braku, Jugoslav Karić nije časio časa, već je brzo našao novu devojku. U pitanju je ugledna beogradska advokatica, inače bivša žena jednog biznismena, saznaje Kurir.

foto: Dragan Kadić

Krajem prošle godine potvrđena je informacija o kojoj je naš list pisao još ranije, a to je da se popularni par definitivno razveo. Povod za to navodno je bila Elenina romansa s fotografom Dušanom Reljinom. I pre nego što su se zvanično rastali, kad je saznao da se njegova supruga zaljubila u drugog muškarca, Jugoslav je rešio da se iseli iz kuće na Kosmaju, te sada živi u stanu u centru Beograda, u blizini restorana koji su otvorili zajedno. Ali ne samuje, jer se zaljubio u advokaticu, s kojom je od sredine prošle godine. Kako kažu upućeni izvori, njih dvoje se znaju odranije.

foto: Dragana Udovičić

Kako kaže naš sagovornik, blizak Kariću, Jugoslav i njegova nova partnerka se odlično slažu, viđaju se svakodnevno, a planiraju i zajednički život uskoro. Ona često dolazi kod njega u stan, kao i on kod nje, zbog čega su odlučili da ne gube vreme na odlaske i dolaske, a pretpostavlja se da će ona preći u njegov stan u centru Beograda.

foto: Damir Dervišagić

Karić i advokatica su nekoliko puta viđeni u prestoničkim restoranima zajedno i delovali su vrlo blisko, a on ju je već upoznao sa svojim prijateljima. Njih dvoje su bili zajedno i za novogodišnju noć, kad je izbio skandal. Naime, Jugoslav je ulazak u 2021. godinu proveo na tajnoj lokaciji, na nelegalno organizovanom dočeku, gde je bilo prisutno dosta ljudi. Uprkos merama zabrane okupljanja, on se to veče družio, nazdravljao i grlio s prijateljima, a sve vreme je sa njim bila i advokatica. Na dočeku je goste zabavljao i Petar Mitić, a Kurir je tada došao u posed fotografija na kojima se vidi naslednik iz Karićeve loze. Podsetimo, Elena i Jugoslav su se venčali 2005. godine, a brak je okončan 2020.

foto: Instagram

- Par nije mogao da se izbori s razlikama i nesuglasicama, emocije su se ugasile, a njemu su sve više smetala Elenina česta putovanja i bliskost s fotografom Dušanom Reljinom. Ona je više posvećena prijateljima i Dušanu, s kojim putuje i gaji ista interesovanja kad je njen spiritualni život u pitanju - rekao je nedavno izvor blizak Karićima za medije.

foto: Instagram Printscreen

Dizajnerka enterijera je u međuvremenu počela da živi s Dušanom, sa kojim uživa i putuje. Pokušali smo da stupimo u kontakt s Jugoslavom, ali je njegov broj telefona poznat našoj redakciji bio nedostupan.

Poželjan Devojke obradovao razvod Jugoslav Karić, sudeći po društvenim mrežama, važi za jednog od poželjnijih muškaraca u Srbiji. Kad je objavljena vest da se razvodi, mnoge korisnice Tvitera obradovale su se ovoj informaciji. - Ohoho, izgleda da je i Jugoslav Karić slobodan! Ova godina ne može da bude bolja - jedan je komentar, a bilo ih je nekoliko.

Elena zaradila 2,9 miliona evra Đokovići novi vlasnici imanja na Kosmaju U medijima se nedavno pojavila informacija da je Jelena Đoković kupila vilu na Kosmaju u kojoj su donedavno živeli Karići, a u kojoj je još uvek Elena. Navodno je supruga Novaka Đokovića za ovu nekretninu dala 2,9 miliona evra, a dizajnerka enterijera iz nje treba da se iseli na proleće. foto: Dragana Udovičić, AP/Darko Vojinović - Elena je još u ovoj kući. Sa njom je stalno neki muškarac koji odnedavno živi sa njom, ali Jugoslava sve manje viđamo. Čuli smo da bi trebalo da se iseli do proleća - rekla je jedna njihova komšinica za medije.

foto: Kurir

