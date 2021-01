VAŽNO DA JE NEKAD BILO LEPO! OVAKO JE IZGLEDALA SVADBA TOŠIĆEVE LJUBAVNICE, sve pršti, pola estrade pevalo na veselju

Afera između Duška Tošića i Ane Jovanović, bivše supruge Peđe Jovanovića Blizanca, i dalje ne jenjava, a na površinu isplivavaju novi detalji iz njihove prošlosti.

foto: Instagram, Privatna arhiva

foto: Privatna Arhiva

Društvenim mrežama kruži snimak sa svadbe kreatorke kupaćih kostima i pevača, koja je bila u maju 2008. godine. Na veselju je tada pevalo pola estrade. Među zvanicama koji su se latile mikrofona bili su Aca Lukas, Željko Šašić, Saša Matić, ali i "zvezde Granda" Stevan Anđelković, Aleksandra Bursać, Tanja Savić, kao i Darko Radovanović i Ksenija Pajčin, koji su tragično nastradali nekoliko godina kasnije.

foto: Privatna Arhiva

Prema našim saznanjima, Peđa je aktuelnu Duškovu ljubavnicu zaprosio na velikom odmoru dok je ona bila u srednjoj školi. Izvor blizak nekadašnjim supružnicima tvrdi da je njihova ljubav bila velika, a da se sada i pored afere poštuju.

foto: Privatna Arhiva

To je za Kurir potvrdio i Peđa kada smo ga pozvali za komentar: - Bila je to lepa svadba. Za nas i našu decu je ostala lepa uspomena. Ana i ja smo se sa svojim porodicama i prijateljima lepo proveli. Nas dvoje smo ostali prijatelji za ceo život. Sve ostalo što se poslednjih dana priča i piše u medijima ne bih komentarisao - rekao nam je Peđa.

foto: Privatna Arhiva

On se osvrnuo na to što mu je pola estrade pevalo na veselju. - Moje drage kolege su uveličale za nas tada važan dan. Nažalost, Darko više nije među nama, i to je ono što je tužno - poručio je Peđa.

foto: Privatna Arhiva

foto: Privatna Arhiva

foto: Privatna Arhiva

Ljiljana Stanišić

Kurir