MISLIO SAM DA UMIREM, DA NEĆU IZDRŽATI DO BOLNICE! Jovica Putniković otkrio JEZIVE detalje nesreće: Prisetio se UDESA!

Bivši rijaliti učesnik Jovica Putniković nedavno je doživeo saobraćajnu nesreću, a pre toga ga je bivša verenica Maja Marković prevarila u "Zadruzi".

On se i dalje oporavlja od udesa, a sada je otkrio u kakvom je stanju.

- Ne bih sad da pričam celu situaciju, generalno je blo ovako. Krenuli smo na vožnju motorima i ja sa tri ortaka smo krenuli da pretičemo kolonu. Tu je auto izleteo, radio polukružno, direktno sam udario u njega - počeo je Jovica, pa nastavio:

foto: Pritnscreen/Pink

- Tada sam se onesvestio. Posle par minuta sam se probudio, ležao sam na zemlji, sreća da je Požarevačka bolnica bila blizu, mislio sam da ću umreti tu na betonu. Sve vreme sam bio svestan i čuo sam drugare koji mi govore: "Izdrži, Jovice, izdrži!" - pričao je Putniković detalje stravične nesreće, gde je povredio kičmu, vrat, obe ruke, noge, te su usledile zaredom mnoge operacije, koje su mu promenile život.

- Glava mi je bila na betonu, imao sam kacigu, samo sam video ruku, na kojoj je bila rukavica, i video sam kost koja je iskočila.Nisam mogao ništa da pomerim. Nisam bio svestan gde mi je ruka, gde mi je noga. Teško sam disao, jer su mi dva rebra polomljena, rekao sam "Umirem, gotovo, to je to!" Mislio sam da neću izdržati, bio sam siguran da neće Hitna pomoć stići na vreme, mislio sam da me lažu kada su govorili da pomoć stiže - pričao je Jovica.

foto: Printscreen

- Koleno mi je bilo smrskano, butna kost na dva mesta, potkolenica, nadlaktica, ključna kost, lopatica, druga ruka, jedino mi je druga noga bila dobro, ali sam imao hematom na kičmi, pa nisam osećao ni drugu nogu. Nisam osećao bol, verovatno zbog adrenalina.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

