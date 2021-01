JA KAO MAJKA OSUĐUJEM! AKO JE ALEKSIĆ KRIV, ODMAH DOŽIVOTNA: Zorica Marković bez dlake na jeziku o slučaju koji je potresao region

Mlada glumica Milena Radulović (26) je smogla snagu i prijavila učitelja glume Miroslava Miku Aleksića za silovanje, a tim povodom su se oglasile i mnoge javne ličnosti, ne samo da se pridruže njoj i ispričaju svoja iskustva, već i da podrže mladu glumicu.

Jedna od njih je i Zorica Marković koja je prokomentarisala aktuelnu situaciju koja je potresla region, a pevačica je i ovoj temi progovorila bez dlake na jeziku.

- Bio bi prebijen, da sam ja u pitanju. Ja sam šokirana da to toliko godina traje, prosto ne mogu da verujem. Šokirana sam, to je za svaku osudu - počela je Zorica, pa nastavila:

- Verovarno postoji neki razlog ćutanja. Zašto ćutati? Nikad se ne smeti ćutati i trpeti! Nema blama, nema srama! Taj ko radi takve stvari i bolestan je i poremećen, pričam generalno, ne mislim sada na Miku konkretno, nego generalno, odmah mora biti osuđen, jer ne sme se ćutati prvenstveno da bi se neko drugi poštedeo i kako bismo sprečili da se dogodi nova tragedija i nova žrtva! - rekla je pevačica i nastavila:

- Sad je drugo vreme. Nekada su žene morale da ćute, jer nisu imale gde, a sada kada žene imaju apsolutnu slobodu, meni to nikako nije jasno! Ja sam toliko godina u ovom poslu. Ja bih ga gađala nogom, ma nema tu straha, istog momenta kada bi mi prišao, borila bih se iz sve snage, naravno, ne mislim ma Milenu, pričam generalno! - rekla je Markovićeva, a potom otkrila i detalj iz njene prošlosti, kada je ona, kao majka, koja je sama odgajala svoje sinove, morala da reaguje na nasilje nad svojim detetom u školi, kada je njen sin imao samo 4 godine:

- Moje dete je imalo scenu, u vrtiću. On se upiškio ili ukakio i vaspitačica ga je istukla, ja sam uletela tamo i napravila haos! On je tada imao 4 godine. Ja sam svoje sinove odgajila sama, znala sam svaku gestikulaciju, pokret i rekao mi je šta se dogodilo i odmah sam reagovala. Ali to je vrtić, a ovo je ozbiljna škola glume i ti stari snimci su tu tolike godine, kako vređa učenike, a da niko ništa nije uradio! Ma, ne može meni niko da zabrani pristup školi. Negde sam videla da nije dozvoljavao roditeljima da dolaze, pa za šta služe roditeljski sastanci, odeljensko veće? Na šta to liči? - pita se Zorica.

- Ja kao žena i majka snažno osuđujem! Sud će se baviti time, ako je čovek kriv odmah doživotna i doviđenja! Pa neka tamo čami i razmišlja šta je uradio! Istraga je u toku, ja verujem Mileni i svaka joj čast, rekla je i povukla ostale da kažu šta im se dogodilo! Ljudima mora da proradi svest, to je najbitnije, a to se nikako neće postići ćutanjem! Svaka čast Mileni i nema ćutanja! - zaključila je Zorica.

