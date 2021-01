POČELO SUĐENJE MILANU KALINIĆU! Voditelj optužen zbog TUČE na utakmici, otkriveno šta je rekao TUŽIOCIMA!

Voditelju i glumcu Milanu Kaliniću počelo je suđenje zbog incidenta u hali "Pionir" 6. aprila 2019. godine uoči početka košarkaške utakmice između Crvene zvezde i Partizana.

Kalinić je u sudu detaljno ispričao šta se sve tad dogodilo. Kazao je da je njegov prijatelj Marko Pavlović, portparol Zvezde za tu utakmicu organizovao VIP deo na parteru pored terena i da je za njega i njegovog kolegu glumca Aleksandra Radojičića stavio crveni dvosed:

foto: Ana Paunković

- Kad sam došao video sam da na njemu sedi nepoznati čovek i seo sam pored. Nisam mu rekao da je zauzeo Acino mesto, da ne bude šta sad ja tu glumim, ali sam mislio da će ustati kad Aca dođe. Tad mi je jedna televizija zatražila intervju, pa sam ustao. Marko Pavlović je prišao Daliboru i rekao mu da ustane i da je to mesto rezervisano. On mu je odgovorio: "A gde ja da sednem?" Meni je to zaparalo uši, ali nastavio sam da dajem intervju. Marko mu je rekao: "Imaš kartu, sedi na svoje mesto". Dalibor je ustao i rekao mu: "Napušite mi se svi k...a"!

Kalinić kaže da je tad bio u šoku, a njegov prijatelj Marko povređen tom psovkom je pitao: "Zašto ja da ti p.... k...c?"

Kalinić kaže da je u ovaj incident uvučen zbog svojih drugarskih i moralnih načela:

- Ako sam ja nasilnik zašto niko na mene nije skočio, već su svi skočili na Dalibora, držali ga i udaljili iz sale. Niko iz obezbeđenja meni nije ništa rekao. Mojim delovanjem kad sam ga odvukao od Marka, nasilje se zaustavilo. Tek kad su mediji o ovome počeli da izveštavaju označen sam kao krivac. Jedini nasilnik je bio Dalibor i on je priznao krivicu. Posle dva dana me pozvao telefonom i rekao: "Milane izvini, ne znam šta mi je bilo, bio sam nervozan, žao mi je što ti se ovo dešava".

