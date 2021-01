RAZVELA BIH SE OD MARKA ZA PARE JER SE JOŠ NISAM NI UDALA! Luna sve iznenadila IZJAVOM, otkrila i da li bi opet ušla u RIJALITI!

Pobednica prošle sezone rijalitija "Zadruga", Luna Đogani uživa u trudničkim danima, ali je i veoma posvećena svojim fanovima.

Ona je ovog puta odgovarala na pitanja svojih obožavaoca, te je tom prilikom otvoreno govorila o svom životu.

- Da li bi se razvela od Marka za 50 miliona evra? - glasilo je jedno pitanje.

- Pa čekaj da razmislim... Nikada. Prvo, jedva čekam da se udam za njega - rekla je Luna.

- Najbolje je da se razvedeš, pa da podelimo - dobacio je Miljković.

- Da, da... Pa realno, razvedemo se, pa se posle uzmemo. Šta nas briga. Tako da... razvela bih se, pošto se još i nisam udala - rekla je Luna zatim kroz smeh.

Ona je zatim otkrila i koliko dece bi volela da ima.

- Troje, iskreno. Što se Marka tiče, on bi devetoro - rekla je Đoganijeva, koja je u petom mesecu trudnoće i nosi devojčicu.

Na pitanje da li bi ponovo ušla u rijaliti, Luna je odgovorila:

- Nikada stvarno. Znam da sam više puta rekla, ali sad baš imam debeo razlog za to. Smatram da me čeka neki novi početak i novi život, to je da budem majka, čekam dete. I ne postoji ništa preče od toga. Ni novac, ni popularnost. Definitivno sam završila sa rijalitijem. Mislim da sam i previše i bila i dala dosta, totalno na neki pogrešan način. Svako zaslužuje taj novi početak i ja sam ga dobila - rekla je ona u video klipu.

