JOVANA JEREMIĆ ISKRENO O VARANJU I PREVARI: Ja bih sve muškarce dripce kastrirala!

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila koja je razlika između prevare i varanja, zašto bi oprostila svom suprugu prevaru, pa dala savet ženama sa kakvim muškarcima nikako ne treba biti u šemi!

"Ja sam žena koja je vrlo emotivna, i žena sam koja voli podršku, jer meni treba mirna luka. I pre ovog braka, volila sam stabilnu vezu. Žene, nemojte da budete sa muškarcima koji vas ne poštuju. Koji vam ne kaže otvoreno šta hoće sa vama, šta ste vi njemu. Jeste li mu ljubavnica, što nije strašno, jer znate na čemu ste. Jeste li mu žena, jesi li mu vanbračni partner, redovni se*sualni partner... Mora da se izjasni šta si mu", iskrena je voditeljka.

"Mislim da je gore to što ne zna na čemu je nego da ima muškarca koji je maltretira. Bolje da ga nema nego da ga ima takvog", pojasnila je Jeremićka.

"Ne podnosim muškarce dripce i ja bih i sve kastrirala. Jer to su muškarci koji nisu naučeni u porodici da poštuju žene. Moj muž je uvek prema meni bio džentlmen", bila je potpuno iskrena voditeljka pa je otkrila koja je razlika prevare i varanja.

"Što se muškaraca tiče, muškarci su skloniji varanju od žena. Najveća zabluda je da muškarac vara kada ne voli svoju ženu, to su gluposti. Pored tog slučaja, postoji slučajevi da on obožava svoju ženu koju prevari. A zašto? Prvo ima neku fantaziju pa ga je sramota da to uradi sa ženom, pa plati prostitutku i da odradi to što hoće i vrati se svojoj ženi kući. Varanje je ozbiljna stvar. To inplicira da taj muškarac, muž ima ljubavno-emotivni odnos sa tom ženom ljubavnicom, ne samo se*sualno. On nju voli, on je emotivno vezan za tu ljubavnicu, ne kaže se bezveze da više voli ljubavnicu od svoje žene. To je ogroman problem u braku. A kad muškarac prevari, on prevari jedanput, tu noć i ta žena mu ne znači", objasnila je Jeremička i dodala da bi oprostila prevaru.

"Oprostila bih prevaru, pogotovo kada zajedno zaradiš novac sa mužem. I ne bi me kopkalo uopšte, čak bi se šalila da vidim kakva je", priznala je voditeljka u emisiji "Realna priča".

