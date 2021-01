DUŠKOVA LJUBAVNICA PROGOVORILA! MOJ DEČKO JE SLOBODAN ČOVEK: Osvrnula se i na Peđu blizanca, a onda na TOŠIĆEVU "ŽENU"!

Ljubavnica Duška Tošića Ana Jovanović indirektno je prozvala njegovu suprugu rečima da nema potrebu da se hvali lažnim životom.

foto: Instagram, Privatna arhiva

Očigledno je da je dizajnerki kupaćih kostima prekipelo da bude druga i da zbog prevelike pažnje medija ne sme da se viđa s fudbalerom kad god to poželi, pa je odlučila da se poigra na društvenim mrežama. S obzirom na to da ima više od 200.000 pratilaca na Instagramu, ona im je dala mogućnost da je pitaju šta žele. Naravno, većinu je zanimao njen privatni život i veza sa Duškom, pa su je pitali kako je to biti nečija ljubavnica. Ipak, nju to nije pogodilo, već je odgovorila da njen dečko nije zauzet.

foto: Instagram

- Moj dečko je slobodan čovek. O čemu pričate? - napisala je Ana uz smajlije, a uz to je objavila fotografiju na kojoj pozira s ružama koje joj je, prema priči upućenih, Duško poslao za rođendan, i to dok je bio u Kini, o čemu je Kurir pisao. Ona je potom poručila i da želi da rodi četvrto dete, i to muško.

foto: Instagram

Najinteresantnije je tek usledilo kada je Jovanovićka odgovorila na pitanje kako se nosi sa pričama u medijima da je u vezi sa Tošićem i kako uspeva da hoda podignute glave.

foto: Instagram

- Podignute glave uvek, jer nemam čega da se stidim. Neko sam ko voli, ko se raduje i uživa u svakom novom danu. Ko ne vodi lažni život, niti ima potrebu da bilo kome dokaže koliko je (ne)srećan - napisala je Ana. Ova izjava je podigla prašinu na društvenim mrežama, pa su mnogi komentarisali da je između redova potkačila Duškovu ženu, koja uporno u javnosti priča da ima savršen brak i da je njena ljubav s fudbalerom jaka i da mediji žele da joj unište skladan i harmoničan porodični život. Na kraju, Ana je dodala na ne želi da objašnjava ljudima šta se dešava u njena četiri zida.

- Da pređemo na teže teme. Oni koji me duže vreme prate znaju da se nikada nisam provlačila po tabloidima, i to ne jer nisam mogla, nego jer nisam želela. Nisam neko ko voli da se pravda bilo kome, ali u ovom momentu osećam da želim da dam odgovor na određena pitanja da se ne bi više nagađalo i konstruisale priče koje ne pogađaju mene lično, ali utiču na moje najbliže. Predstavljena sam kao žena lakog morala, sklona aferama s raznim sportistima, što nikada nisam bila i što znaju svi koji me poznaju. Šta se dešava u moja četiri zida, ne želim da delim ni sa kim - napisala je Ana. Mi smo pokušali da stupimo u kontakt s Jovanovićkom, ali ona nije odgovarala na poruku poslatu na Instagramu.

Dobra s bivšim Peđa mi je najbolji prijatelj Ana je odgovarala i na pitanja o svom bivšem mužu Peđi Jovanoviću Blizancu i rekla da su njih dvoje u odličnim odnosima. foto: Printskrin/Instagram - Peđa je najveći kralj na svetu i moj najbolji prijatelj zauvek. P. S. Ako ti treba devojka za spot, tu sam - odgovorila je šaljivo Ana, koja se već pojavila u jednom spotu svog bivšeg supruga.

Hrabar potez Evo vam slika pre operacija Spekulisalo se koje je intervencije Ana na sebi odradila, zbog čega je sada objavila kako je izgledala pre posete plastičaru. Neki od pratilaca su hteli da je isprovociraju, pa su joj tražili da okači sliku pre udaje. foto: Instagram - Zašto da ne? Taman nova slika za one profile pre i posle operacije, da ne moraju da guglaju - napisala je Ana.

