TU SAM DA SVOJE DETE USMERIM NA PRAVI PUT! Slavica Ćukteraš iskreno o ćerki, priznaje da želi da bude u žiriju ZVEZDA GRANDA!

Pevačica Slavica Ćukteraš ne krije da joj je najteži zadatak da ćerku izvede na pravi put, ali da se trudi da uvek bude tu za nju.

Pevačica napominje da je u nekim trenucima loš, a u nekim dobar policajac, jer želi ćerkicu Viktoriju da izvede na pravi put.

- Pomalo sam i loš, a pomalo i dobar policajac u odnosu s Viktorijom. Tu sam da svoje dete usmerim i da joj pomognem da radi ono što voli, ali svakako i da joj objasnim zašto nešto možda nije dobro po nju - kaže pevačica, i dodaje da joj nedostaje zlatno doba „Granda” kada je sa takmičarskom grupom nastupala i po pet puta nedeljno.

- To je bio početak i sve novo za mene. Naravno da je to bio jedan lep period kojeg se rado sećam. Bilo je zanimljivo družiti se s publikom svakog dana u drugom gradu. Radili smo po pet dana nedeljno, nekad i u istom gradu, ali u različitim klubovima. Naša popularnost je bila velika i mislim da nijedna ekipa, da mi niko ne zameri, nije imala taj uspeh koji smo imali mi. Ali sada je drugačije vreme, svi smo mi za sebe ostvarene ličnosti i svako ima svoj put - iskreno govori pevačica, koja se usput osvrnula i na nove generacije koje stasavaju u muzičkom takmičenju za zvezdu „Granda“.

- Nezahvalno je od mene da komentarišem nove pevače. Svaka generacija je za sebe, a takođe svaki pevač je za sebe. Ako si spreman da se boriš, uspećeš, ako nisi, nećeš. Toliko je jednostavno - smatra Slavica, čije se pesme poput „Zvaćeš je mojim imenom”, „Mrgude”, „Prevari me” slušaju s istim žarom i nakon nekoliko godina od njihovog objavljivanja.

Pevačica ne krije da bi volela da se oproba u ulozi žirija u takmičenju za zvezdu „Granda”,

- Šalila sam se ja ranije da bih volela da budem u žiriju, ali kao gostujući član, ne bih mogla da idem na snimanja kao što to rade moje kolege. Ne bi me držalo mesto. Poznato je da nemam dlake na jeziku i uvek kažem kako jeste, svidelo se to nekome ili ne - kaže Slavica.

