BIO SAM JAKO VEZAN ZA NJEGA, NE MOGU DA GA ZABORAVIM Uskoro će 3 godine od smrti oca Bojana Leksingtona, pevačeva TUGA ne jenjava

Pevač Bojan Vasković doživeo je veliki gubitak kada mu je preminuo otac, koji je 25 godina bio u invalidskim kolicima.

7. aprila navršiće se tačno tri godine od njegove smrti, a Bojanova tuga za ocem i dalje ne jenjava, kao ni brojne uspomene na njega i zajedničke lepe trenutke ne blede.

- Bili smo vezani zaista mnogo i mislim da je otac ključna figura u odrastanju muškogdeteta. Naravno, i on i majka su zajedno nekako nas podizali, ali konkretno sam bio vezan za njega, obzirom na to da su me zanimale slične stvari koje su zanimale i njega. On mi je tu bio maksimalna podrška, imao je neku divnu energiju i to ne mogu da zaboravim. Sve ovo što sam ja danas možda najvećim delom je uloga njegova i uloga majke - istakao je Bojan u emisiji "Premijera".

Bojan je danas ponosni otac dvoje dece - četvorogodišnje Anđeline i Mihajla, koji je nedavno napunio prvu godinu života. Otkako je postao otac mnogo toga se promenilo - maksimalno je posvećen deci i ništa mu ne pada teško.

- Nekako, svakodnevica se svakako promeni, ali u svemu tome čovek uživa. I ta ljubav koju deca nadomeste, ma koliko bilo teško kada su deca mala – ima tu i nespavanja isvega... Ipak, deca sve to nadomeste i, nekako, brzo porastu.

