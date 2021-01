MARINKO ROKVIĆ OPERISAN JE PRE 3 MESECA, A SAD IMA RAZLOGA ZA SLAVLJE! Progovorio o zdravstvenom stanju, pa poručio: Žena me pazi

Pevač Marinko Rokvić operisan je početkom novembra prošle godine, a njegov sin Nikole je tada otkrio da je Marinko operisao cistu i da je njegovo stanje dobro.

Nepuna tri meseca kasnije, dobro se i kod kuće oporavlja, a kako otkriva za 24sedam, tu će i u porodičnom okruženju proslaviti rođendan i godišnjicu braka.

– Danas ću proslaviti dva datuma, pošto mi je i rođendan i 36. godišnjica braka – rekao je Marinko, pa dodao da će slavlje zbog koronavirusa biti u krugu porodice.

– Iako je meni danas važan dan, unuci će biti glavni, naravno, kao i uvek – dodao je kroz osmeh Rokvić, pa se dotakao i svog zdravstvenog stanja.

– Oporavljam se, dobro sam. Do proleća ću opet biti onaj stari, u formi. Treba vremena za to, ali ne treniram fudbal. Znam da ne bi trebalo da imam teže fizičke napore, ne moraju to lekari da mi savetuju, pazim se – ističe pevač, a na pitanje ko se više uplašio tokom njegovog boravka u bolnici prošle godine, kaže da se njegova supruga Slavica definitivno prepala zbog te situacije.

– Slavica se baš bila uplašila, ali dobro, sve je prošlo. Lepo me neguje i pazi, ugađa mi – pohvalio se Rokvić, koji otkako je počela pandemija najviše vremena provodi sa porodicom.

– Pošto sam ja preležao koronu, trebalo bi da budem malo opušteniji, ali ipak se i dalje pazim. Ne viđam se ni sa kim, fali svima to druženje. Ponekad odem sa drugarima na ručak, ali valjda će ovo proći uskoro. Zato se još nisam odlučio da li ću primiti vakcinu, s obzirom na to da imam antitela, a zbog zravstvenog stanja tek treba da se konsultujem sa lekarima oko toga – zaključio je Marinko.

