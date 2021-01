PRETNJE SMRĆU ZBOG IZJAVE! Slavica Ćukteraš na meti manijaka, uplašena za život: Ceo slučaj prijavila POLICIJI! (FOTO)

Pevačica Slavica Ćukteraš našla se na meti internet zlostavljača. Naime, njoj su stizale preteće poruke, a ona je rešila da ceo slučaj prijavi policiji.

foto: Kurir

Pevačica je na svom Instagram nalogu podelila fotografije na kojoj joj se nepoznato lice obraća porukom "da bi je trebalo mučki ubiti".

foto: Printskrin/Instagram

- Pošto pravi lažne profile i ne prestaje da maltretira, sada će se policija baviti ovom personom. Prijava je predata, uz sve poruke i pretnje - napisala je pevačica, a onda upozorila i ostale:

- Kao nekome ko je javna ličnost, jasno mi je da postoje ljudi koji ne vole mene, moju muziku, moje izjave koje ne razumeju. U redu je da se ne slažete s onim što predstavljam, ali od sada, svako ko pretera, dobiće prijavu. Vama se neću baviti ja, već organi reda - napisala je Slavica.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Slavica je nedavno otkrila da je sama sebi prioritet i tako izazvala burne reakcije u javnosti:

- Mislim, sada će verovatno mnogi da me osude, ali me za to nešto zabole uvo, ja sam sebi na prvom mestu, pa tek onda dete.

foto: Kurir

Kurir.rs/S.M.

