NEKADAŠNJA ZADRUGARKA SMUVALA BIVŠEG MUŽA MINE KOSTIĆ! Marijana Zonjić progovorila o pevačici: Smeta joj što me njena ćerka VOLI!

Bivša učesnica "Zadruge" Marijana Zonjić po izlasku iz rijalitija rešila je da se oproba u muzičkim vodama, pa je prilikom snimanja obrade pesme upoznala Igora Kostića sa kojim je otpočela vezu.

foto: Printscreen/Instagram

Igor Kostić poznat je i pod nadimkom Igor X, i kao bivši muž pevačice Mine Kostić.

- Upoznala sam Igora pre tri meseca, kada sam došla kod njega u studio da snimam cover, od tada smo nerazdvojni. Odmah smo ušli u vezu, već sam upoznala sve njegove - rekla je novopečena pevačica i dodala:

- Upoznala sam mu obe ćerke, porodicu i prijatelje. Minina Anastasija me baš voli, a Mini to smeta. Ona zna za nas, ali ne znam kakvo mišljenje ima, niti me zanima. Imam poštovanja prema njihovom odnosu zbog ćerke, jer je Igor najbolji tata na svetu i zato bih volela da zatrudnim sa njim - priznala je Marijana Zonjić, a kada smo to čuli, nismo mogli da je ne pitamo da li to znači da već rade na tome.

- Tako je. Postoji mogućnost da sam u drugom stanju. Videćemo za nedelju dana sve - otkrila nam je bivša zadrugarka ekskluzivno, a mi joj želimo da se što pre ostvari u ulozi majke.

Novootkriveni par trenutno boravi na Maldivima.

foto: Instagram Printscreen

Kurir.rs/S.M./Informer

