MARIJA BULAT PROGOVORILA O ODNOSU TARE SIMOV I ŠA! Otkrila da se čula sa reperovom suprugom: Ona ga najbolje POZNAJE i svesna je!

Bivša zadrugarka Marija Bulat koja je nedavno napustila velelepno imanje u Šimanovcima je komentarisala video priloge, a onda se osvrnula na odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov.

Prvi video-prilog koji je Marija prokomentarisala jeste kada je Kristijan Golubović otkrio da je uhvatio Taru Simov i Nenada Aleksića Ša u neprijatnoj situaciji, isticajući da između njih ima nešto više od prijateljstva.

- Meni su toliko teško pala ta pitanja, ja to ne mogu da prihvatim i nisam to primetila. Tara je dete, mislim da je prebrzo odrasla, Ša je mnogo stariji od nje i mislim da je gleda kao prijatelja. Drugačije je tamo unutra, jako teško je nekog oterati od sebe, ali mislim da su prijatelji, to je moje mišljenje. Verujem nekoj svojoj intuiciji.

Naredni video koji je bivša zadrugarka prokomentarisala jeste odnos Tare i Ša za crnim stolom, kada je ona pokušavala sve vreme da ga poljubi, što je njemu zasmetalo.

- Njemu jako nedostaje žena, to je ono što mogu da dam ruku, teško mu je. Činjenica mu je da mu to hrani sujetu i da je Tara jako naporna, iz dobre namere. Mislim da bi mi rekla da se zaljubila, kada bi se on podigao, mislim da ona ne bi bila uz njega. Vezala se uz njega i trudi se da ga oraspoloži, iako ne shvata da je ona jedan od razloga što je on neraspoložen i što se plaši kako sve to izlazi napolju.

- Svi čekaju da se Ivana oglasi, a budući da ste vi kućni prijatelji, kako ona gleda na njihov odnos? Da li je ljubomorna?

- Ja sam se čula sa Ivanom, prenela sam joj svoj utisak, ja želim da se taj brak kruniše bebom i da se stavi tačka na sve. Ona generalno nije ljubomorna i svesna je da on ima drugarice, ona ga najbolje poznaje, ali ona(Tara) je dete, meni je bilo teško da joj kažem da se skloni, a kamoli njemu - izjavila je Marija u rubrici ,,Zadruga - sami protiv svih".

