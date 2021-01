BIVŠI RIJALITI UČESNIK ZAVRŠIO U BOLNICI: Pavao se povredio, otkrio kako se OSEĆA

Bivši učesnik rijalitija Pavao Vladilo nedavno je doživeo povredu, pa je zbog iste završio u bolnici.

Izvor kaže da se on posle rijalitija posvetio svom sinu i poslu fitnes instruktora, ali i da je imao povredu.

foto: Happy screenshot

"Povredio sam se, zbog toga sam malo 'off', rekao je instruktor.

Podsetimo, Pavao je privukao pažnju u rijalitiju "Parovi" i postao je miljenik žena. Fitnes instruktor propagirao je sport i zdrav život, pa je skoro svako jutro svojim cimerima pokazivao vežbe koje su im bile veoma korisne.

foto: Printscreen/Happy

Podsetimo, Pavao tek što je izašao iz zatvora dobio je ponudu da uđe u rijaliti. To je shvatio kao priliku za novi početak i odlučio je da ju prihvati. Iako su mu mnogi takmičari govorili da je u rijaliti u Srbiju pobegao iz Hrvatske samo kako bi se odmakao od "lošeg društva i bivših drugova", Pavao je to negirao. Najveća ljubav njegovog života, bivša supruga, kojoj je najviše verovao je ta koja je Pavaa izdala i poslala iza rešetaka, bar je on tako rekao uživo u programu.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Happy

Kurir