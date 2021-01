VESNA ĐOGANI HRABRO PRIZNALA ŠTO MNOGI NE BI: Brinem se za SINA! Krenula sam kod PSIHOTERAPEUTA zbog njega! (KURIR TELEVIZIJA)

Popularna pevačica Vesna Đogani posvećena je majka i supruga. Neretko u javnosti ona govori o svojim stavovima o vaspitanju svojih sinova.

Pevačica je otkrila da ona i njen muž zajedničkim snagama vode računa o svojim sinovima, te da je ona, kao prava žena i brižna majka često sklona preterivanju , a da je njen muž uvek tu da je podseti na granice.

Kako im je stariji sin u problematičnim tinejdžerskim godinama, Vesna je otkrila da je, kako bi uspostavila bolju komunikaciju sa njim, krenula na psihoterapiju.

-Dužnost nas kao roditelja je da pričamo sa svojom decom. Moj stariji sin ima društvene mreže, ne koristi ih, ali posmatra šta se dešava na njima – kaže Vesna i dodaje da joj pravu brigu i strah predstavlja to na koji će način on bilo koju stvar koju vidi da percipira.

-Ja i moj suprug mnogo pričamo o tome sa njim. Ja čak i previše, pa imam utisak da sam dosadna, a tada nastupa Đole koji ume da povuče granicu. Mi stvarno moramo da budemo u toku sa našom decom, jer ona uopšte nisu svesna posledica – kaže pevačica.

Ona je u emisji „Redakcija“ na Kurir televiziji javno priznala da je potražila i stručnu pomoć kako bi popravila komunikaciju sa svojom decom.

- Jako je teško danas komunicirati sa decom. Ja pričam svom sinu, on me ne sluša. On misli da on sve zna i to je pravi izazov za roditelje. Moram javno da kažem da sam počela da radim sa psihoterapeutom zato što sam se našla u jednom začaranom krugu. Ja pričam, on me ne sluša. Đole me savetuje da promenim način pričanja, pa ja pokušavam da promenim malo način pričanja, stalno se informišem – hrabro je priznala Vesna i tako dala vetar u leđa mnogim roditeljima da se, u momentima kada ne mogu da izađu na kraj sa svojom decom, obrate stručnjaku.

