KADA SAM BIO NA ODVIKAVANJU U ŠVAJCARSKOJ, JEDINO JE DŽEJ DOŠAO DA ME POSETI Lukas se prisetio pokojnog pevača: Mnogo sam ga VOLEO

Folk pevač Aca Lukas moraće da plati 60.000 dinara kazne jer je upravljao automobilom pod dejstvom alkohola, on ističe da je napravio grešku i da se to neće ponoviti. Lukas se, takođe, prisetio i pokojnog Džeja Ramadanovskog.

foto: Prva TV Printscreen

"Posle toliko godina u zemlji Srbiju uhvatili su neog ko je vozio pijan. Napravio sam grešku, seo sam u auto pod dejstvom alkohola. Uzeta mi je dozvola na 7 meseci i 14 bodova i kazna od 60.000", rekao je Lukas na samom početku.

"Ja nikada nisam imao problema sa policijom, ja noću stalno negde zujim, nisam imao prekršaje. Desilo se, nije niko bio nekorektan, sve je prošlo normalno", rekao je on, a onda se prisetio pokojnog Džeja.

"Nikad neću zaboraviti momenat kad je Džej prvi put došao i pitao me da li znam da li da sviram neku njegovu pesmu. Strašno je velika stvar u mom životu kad ti neko takav dođe i ti se sećaš tog detalja", rekao je Lukas, a onda istakao da je Džej došao u Švajcarsku da ga poseti kada je bio na odvikavanju.

"Bio sam na rehabilitaciji, na odvikavanju u Švajcarskoj, a jedino je došao Džej da me poseti. Došao je i ja to nikada neću zaboraviti. To je klinika koja je jako skupa. On me je posetio, ja sam njega mnogo voleo, voleo je i on mene. Pamtiću njegov duh, šmekersko ponašanje, bio je pravi beogradski mangup i pesme njegove ću pamtiti", rekao je Lukas u "Šok Tok" emisiji.

foto: Prva TV Printscreen

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir