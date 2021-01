ALEKSANDRA SUBOTIĆ ČULA ZA RASKID ANE I DAVIDA: Komentar Dragojevićeve bivše će se PREPRIČAVATI!

Raskid Ane Korać i Davida Dragojevića podigao je veliku medijsku prašinu.

Podsetimo, par je otpočeo vezu na imanju u Šimanovcima i to dok je David još uvek bio u emotivnoj vezi sa Aleksandrom Subotić, te su upravo zbog toga mnogi jedva dočekali da se rijaliti zvezda oglasi ovim povodom.

Međutim, Aleksandra nije bila voljna da priča na ovu temu sa pripadnicima sedme sile.

foto: Printscreen/Premijera

"Ma, ne zanimaju me to dvoje i to da li su u vezi ili ne. To je sve iza mene. Nedavno sam se porodila i sada vodim jedan miran život daleko od rijalitija", istakla je Subotićeva.

Podsetimo, nedugo nakon raskida sa Dragojevićem, ona je uplovila u emotivnu vezu sa izvesnim Pecom, a par je svoju ljubav krunisao rođenjem sina Jovana u oktobru prošle godine.

foto: Printscreen/Instagram

"Koliko ja znam, oni su bili 24 časa zajedno u Beogradu i uvek je bilo sve okej. Nisu imali neke svađe. Zašto je došlo do raskida ne znam jer još nisam uspela da sednem sa Davidom i da popričam. Ne mislim da je neka prevara u pitanju, ali ne znam razlog raskida. Čula sam svašta na društvenim mrežama, ali ne bih ništa da komentarišem dok ne popričam sa Davidom i ne saznam šta se ustvari desilo, ako uopšte želi da mi kaže. Mi imamo dobar odnos i verovatno će mi reći. Moguće je da se ljubav ugasila, ne verujem da je bilo mesta za neke prevare jer su bili non-stop zajedno. Možda su se zasitili i možda je ljubav utihnula između njih", rekla je Davidova majka za "Srbiju Danas".

foto: ATA Images

