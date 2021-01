MILICA I MARKO KON ZAJEDNO SU VIŠE OD DECENIJE: Imaju dvoje dece, venčali se na udaljenoj lokaciji, sad otkrili šta ih je SPOJILO

Marko Kon i Milica Kon januarske dane do nedavno provodili su kod kuće jer su bili pozitivni na koronavirus.

"Mi nismo prošli loše što se tiče simptoma, prošlo je nekoliko meseci i primećujem da se lakše umaram nego pre korone", kaže Marko.

foto: Printscreen/Premijera

"Ja sam psihicki pukla. Meni je psihički bilo teško, odlazak na infektivnu kliniku, pregledi, testiranje... sve mi je to bio prevelik stres", nadovezala se Milica.

Glavna tema ovih dana je vakcinacija, što su i oni odmah uradili i pozvali sve da budu odgovorni. Jedna od mnogih stvari koja im je zajednička jeste ljubav prema putovanjima. Za period od 10 godina proputovali su skoro ceo svet, a jedno se posebno izdvaja.

foto: Printscreen/Premijera

"Svadbeno putovanje nam je najdraže, jer smo se venčali na udaljenoj lokaciji", kaže bračni par. Uživaju u ljubavi više od deceniju, te otkrivaju šta ih spaja.

"Kad sam shvatila da se sa njim non-stop smejem! čini me veselom, živom i ja hoću sa ovim čovekom da se smejem", rekla je voditeljka zadovoljnim tonom.

"Kad sam shvatio da ona može da me istrpi! Okej, to je to", nadovezao se Kon.

"Moj odgovor je romantičniji", nastavlja Milica.

foto: Printscreen/Premijera

"Ali moj je tačniji, jer sam ponekad stvarno idiot", dodaje Marko.

Dolazak ćerke Klare bio je jedan od najradosnijih dana u njihovom životu, dve godine kasnije dobili su i sina, a roditeljstvo ih je, kako kažu, samo više zbližilo.

"Promene se prioriteti u životu i sve ide na bolje. Sve je bolje, i naš odnos je bolji", rekao je Marko.

foto: Printscreen/Premijera

"Jeste da ja njega nekad hoću da ubijem, često, ali nekako lepo mi je kad želim da ga ubijem", kroz smeh je rekla voditeljka u "Premijeri". Zajedno su saradjivali na mnogim projektima i sve što rade međusobno se dopunjuju i podržavaju.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir