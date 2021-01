JA SAM ČOVEK KOJI VOLI CELIM SRCEM! Sloba Radanović progovorio o ljubavi dan pre šuškanja da je sa Jelenom PUKLA TIKVA!

Pevač Sloba Radanović demantovao je navode domaćih medija da je raskinuo vezu sa svojom izabranicom Jelenom Đuričanin. Dan pre nego što je odjeknula ova po svemu sudeći netačna informacija, pevač je govorio o svom životu.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Ja sam čovek koji kad voli, voli celim srcem i nisam se stideo da svojim prijateljima kažem da sam ja njima bolji prijatelj, nego što su oni meni - rekao je pevač.

Sloba je i odgovorio na pitanje da li su ga neki ljudi koštali u životu.

- Možda jesu, ali nisam ja nikad to gledao na taj način, jer ako sam u tom trenutku mislio da je to ispravno, ne kajem se ni zbog čega što sam uradio - dodaje on.

foto: Printscreen/Pink

Radanović se prisetio perioda dok nije bio deo javnog sveta, svog detinjstva, ali i školskih dana.

- Ne znam da mi je bilo šta nedostajalo. Sve što sam želeo, imao sam. Valjda je to i do želja, do prohteva, jer što više imaš - veće su i želje. Tako da nisam bio dete koje je nešto mnogo želelo, bio sam srećan sa tim što sam imao i kako sam živeo. Do petog razreda sam bio odličan, a posle nisam voleo prirodne nauke, matematiku, fiziku, hemiju... Više su mi išle društvene i jezici - rekao je Sloba za Premijeru.

Kako već duže vreme ne govori o periodu koji je proveo u Zadruzi i sukobima koji su mu se tamo desili, osvrnuo se i na taj deo života i ispričao kako sada gleda na to i na koji način je uspeo da se izdigne iz situacije u kojoj se našao.

- Gledao sam da izvučem pozitivno iz svega toga, da se što pre vratim u normalu i krenem da živim svoj život i izvučem se iz cele te kolotečine - zaključio je Radanović.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir