ŠTA JE UMISLIO, DA JE ZDRAVKO ČOLIĆ?! Maja Nikolić ŽESTOKO oplela po Ljubi Aličiću nakon što je on iskritikovao kolege!

Nakon što je Ljuba Aličić izneo brojne kritike na račun svojih kolega, pevačica Maja Nikolić oglasila se i žestoko mu uzvratila.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja Ljubu ne poznajem privatno, pa ne znam na koga je mislio. Mene ne pogađa njegova izjava, jer ne pevamo na istim mestima. Ja pevam u Domovima omladine i sličnim mestima, ne pevam romske svadbe, već gradske. A mnogi pevači mogu da popune bar 1.000 ljudi na nastupu i koncertu - istakla je pevačica i dodala:

- Što nije neka imena spomenuo, nego sve tako uvijeno priča. Moje mišljenje je da Aleksandra Prijović uvek može da napuni, kao i Saša Kovačević. Šta hoće da kaže?! Da Ceca, Lukas, Brena i Bekuta ne mogu da napune neku salu, naravno da mogu, jer su žive legende. Ne znam šta je umislio taj Aličić, možda da je Zdravko Čolić - rekla je pevačica za Star, a prenose mediji.

Podsetimo, Ljuba je u oktobru prošle godine izjavio:

- Ma, ne, oni su pametniji od nas, oni će kao nas, stariju gardu da uče kako treba da radimo. To je strašno, ali ja njih ne fermam ni dva posto, uopšte ih ne zarezujem. Ja ne znam da oni postoje, oni zapravo i ne postoje. Eto, neka ti novopečeni pevači dođu u diskoteku i dovedu 1.000 ljudi, onda ću priznati da su pevači. Ne mogu ovi popularni da dovedu 1.000 ljudi, a kamoli ti novi, koji izađu iz rijalitija, snime jednu pesmu. Kakvi su to pevači, to su sve budale, čuj pevači. To snime CD da imaju ispod jastuka da stave - rekao je Ljuba tada za Star, a prenose mediji.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

Kurir.rs/S.M./Star

BONUS VIDEO:

Kurir