MNOGO NEVOLJA BILO BI SPREČENO DA SMO NA VREME REKLI NE! Pevačica Tanja Savić poslala jaku poruku: Komentari samo PLJUŠTE! (FOTO)

Pevačica Tanja Savić prolazi kroz pravu agoniju, otkako je razdvojena od svojih sinova koje je njen muž, a njihov otac Dušan Jovančević odveo u Australiju.

Naime, Tanja se sada oglasila na svom Instagram profilu. Ona je poslala poruku, pa mnoge naterala na razmišljanje.

"Mnogo nevolja bilo bi sprečeno da smo na vreme rekli NE. Mnogi od nas su prebrzo rekli DA poneseni svojim emocijama. Da li ste naučili da kažete ne?", upitala je Tanja.

Inače, pevačica Tanja Savić 19. februara će se pred licem pravde suočiti sa suprugom Dušanom Jovančevićem sa kojim vodi borbu sa sinove - Maksima i Đorđa.

Pevačica je već počela pripreme za put i sve je nestrpljivija da uživo vidi sinove.

- Svih ovih meseci joj je neko određivao kada i koliko može da čuje decu, to ju je užasavalo, imala je utisak da sve dobija na kašičicu i kako drugi odrede. Mnogo ih je poželela, ona je požrtvovana majka, danima govori kako jedva čeka samo da ih zagrli i poljubi. Što je dan suđenja bliži, to je ona nestrpljivija, brine se i za njihovu dobrobit. Raspitivala se da li je pravno moguće da već tog 19. februara provede vreme sa decom, da podnese zahtev koji će joj to pravno omogućiti - otkriva izvor za Blic.

